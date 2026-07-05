زمان وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب تمدید شد

به گزارش ایلنا، سردار حسن حسن‌زاده رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در گفتگوی تلقنی با بخش خبر رسانه ملی گفت: به دلیل ازدحام جمعیت مدت زمان وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی تا ساعت ۲۲ تمدید شد.