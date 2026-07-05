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زمان وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب تمدید شد

زمان وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب تمدید شد
کد خبر : 1809140
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رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: به دلیل ازدحام جمعیت زمان وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی تا ساعت ۲۲ تمدید شد.

به گزارش ایلنا، سردار حسن حسن‌زاده رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در گفتگوی تلقنی با بخش خبر رسانه ملی گفت: به دلیل ازدحام جمعیت مدت زمان وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی تا ساعت ۲۲ تمدید شد.

 

وی افزود: این اقدام در جهت تکریم مردم همیشه در صحنه انجام شده و از مردم خواهشمندیم جهت کمک به تسهیل مراسم تشییع همکاری لازم را با برگزارکنندگان داشته باشند.

 

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