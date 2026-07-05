به گزارش ایلنا، محمد فنیش، عضو ارشد حزب الله لبنان که در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران حضور یافته بود، یکشنبه ۱۴ تیرماه با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.

قالیباف ضمن تشکر و خیر مقدم به این هیئت لبنانی برای شرکت در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب و با اشاره به آشنایی دیرینه خود با تحولات لبنان اظهار داشت: مبارزه حزب الله در جنگ اخیر، یک نقطه عطف تاریخی بود و پیوند ناگسستنی گروه‌های مقاومت و ایران را به جهان ثابت کرد.

وی با تأکید بر اینکه توجه جمهوری اسلامی ایران به جبهه مقاومت به طور عام و به حزب الله به طور خاص، یک وظیفه اسلامی و انقلابی است، ادامه داد: با توجه به اینکه آمریکا همواره نامطمئن و غیرقابل اعتماد است، خطوط مشخص و اصولی را برای خود در مذاکرات حفظ کرده ایم. یکی از این خطوط قرمز، مسئله جبهه مقاومت و لبنان است.

قالیباف با اشاره به مذاکرات انجام شده برای تفاهمنامه اسلام آباد، تصریح کرد: قبل از امضای تفاهمنامه، تاکید اصلی ما این بود که اصل توقف جنگ علیه متحدان ایران در جبهه مقاومت در متن گنجانده شود و جمهوری اسلامی ایران هرگز از آن دست برنداشت. همچنین بر روی تمامیت ارضی لبنان و حاکمیت این کشور تأکید ویژه داشتیم. پس از پیگیری‌های فراوان، در نهایت توافق شد که بندهای اول، سوم، چهارم، پنجم، دهم و یازدهم، در قالب ماده ۱۳ تفاهمنامه به صورت الزام‌آور اجرایی شوند.

قالیباف با بیان اینکه دشمن متوجه شده که برقراری صلح در منطقه، لبنان و خاورمیانه، جز از مسیر جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: ما با صراحت و با روحیه رزمندگی با آن‌ها مذاکره می‌کنیم و به کشورهای منطقه هم می‌گوییم که آمریکا و رژیم صهیونی برای آن‌ها نه امنیت می‌آوردند و نه به آن‌ها قدرت می‌دهند.

رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان تصریح کرد: کشورهای منطقه اکنون می‌دانند، برقراری امنیت و رشد اقتصاد در منطقه در گروی همکاری کشورهای منطقه است. ما صادقانه معتقدیم کشورهای اسلامی باید کنار هم باشند و اختلافات را کنار بگذارند.

وی یادآور شد: بنده پیش از آنکه دیپلمات باشم رزمنده هستم، لذا در ایران در کنار دیپلماسی، قدرت و آمادگی جنگی خود را نیز داریم. نکته مهم این است که ما باید با حفظ روحیه رزمندگی و آمادگی برای مبارزه و شهادت، مذاکره کنیم و بزرگترین پشتوانه ما در دیپلماسی، همین آمادگی است.

عضو ارشد حزب الله: توقف آتش در لبنان با تلاش جمهوری اسلامی انجام شد

در ادامه، محمد فنیش، عضو ارشد حزب الله لبنان، با تشکر از دکتر قالیباف برای فعالیت موثر در جبهه دیپلماسی اظهار داشت: می‌خواهم تأکید کنم که ما در ایران مهمان نیستیم؛ بلکه بخشی از انقلاب اسلامی هستیم. رهبر شهید انقلاب اسلامی، یک مربی و راهنما در مسیر رشد حزب‌الله و رهبر تمام امت اسلامی بودند و روابط ما با جمهوری اسلامی ایران، همواره برادرانه و بر پایه وابستگی‌های دینی و انقلابی بنا شده است.

فنیش با اشاره به عمق این روابط، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، پیروزی همه مسلمانان جهان بود. زمانی که در سال ۱۹۸۲ مردم لبنان سختی‌های جنگ را تحمل می‌کردند، امام خمینی (ره) دستور دادند سپاه پاسداران برای یاری مردم لبنان به این کشور بروند. به برکت این رهبری‌ها و وفای برادران ما در لبنان، این کشور به اولین کشوری تبدیل شد که رژیم صهیونیستی را به عقب‌نشینی وادار کرد. به خاطر همین پیروزی هاست که این فشارها بر ایران و لبنان اعمال می‌شود.

رییس هیئت اعزامی از حزب‌الله لبنان تصریح کرد: ما معتقدیم که جنگ در لبنان با دخالت جمهوری اسلامی ایران و الزام آمریکا و رژیم صهیونیستی به اجرای شروط مندرج در یادداشت تفاهم متوقف شده و پایان نهایی جنگ نیز از همین مسیر ممکن است.

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