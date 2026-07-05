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معاون اول رئیس‌جمهور:

دولت آماده همکاری همه‌جانبه با قوه قضائیه برای خدمت به مردم است

دولت آماده همکاری همه‌جانبه با قوه قضائیه برای خدمت به مردم است
کد خبر : 1809135
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معاون اول رئیس‌جمهور، در پیام تبریک به مناسبت انتصاب مجدد رئیس قوه قضائیه، با اشاره به نقش محوری دستگاه قضا در احقاق حق و گسترش عدالت، آمادگی دولت را برای همکاری و هم‌افزایی راهبردی با قوه قضائیه در حل مسائل کشور و مبارزه با فساد اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم؛

انتصاب مجدد و شایسته جنابعالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) به عنوان رئیس دستگاه قضا، که نشان از اعتماد نظام، تجارب ارزشمند و کارنامه درخشان شما در مسیر تحول و تعالی عدلیه دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم.

بدون شک، دستگاه قضا به عنوان پناهگاه آحاد جامعه، نقشی کلیدی در احقاق حق، گسترش عدالت و حفظ ثبات جامعه دارد. به نمایندگی از همه همکارانم در دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر اصل تفکیک قوا، آمادگی کامل خود را جهت هرگونه همکاری و هم‌افزایی راهبردی با قوه قضائیه در راستای حل مشکلات مردم، مبارزه با فساد و تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی اعلام می‌دارم.

از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات جنابعالی و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و رهنمودهای مقام معظم رهبری مسألت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

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