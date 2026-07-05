معاون اول رئیسجمهور:
دولت آماده همکاری همهجانبه با قوه قضائیه برای خدمت به مردم است
معاون اول رئیسجمهور، در پیام تبریک به مناسبت انتصاب مجدد رئیس قوه قضائیه، با اشاره به نقش محوری دستگاه قضا در احقاق حق و گسترش عدالت، آمادگی دولت را برای همکاری و همافزایی راهبردی با قوه قضائیه در حل مسائل کشور و مبارزه با فساد اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژهای
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم؛
انتصاب مجدد و شایسته جنابعالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) به عنوان رئیس دستگاه قضا، که نشان از اعتماد نظام، تجارب ارزشمند و کارنامه درخشان شما در مسیر تحول و تعالی عدلیه دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم.
بدون شک، دستگاه قضا به عنوان پناهگاه آحاد جامعه، نقشی کلیدی در احقاق حق، گسترش عدالت و حفظ ثبات جامعه دارد. به نمایندگی از همه همکارانم در دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر اصل تفکیک قوا، آمادگی کامل خود را جهت هرگونه همکاری و همافزایی راهبردی با قوه قضائیه در راستای حل مشکلات مردم، مبارزه با فساد و تحقق آرمانهای والای انقلاب اسلامی اعلام میدارم.
از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات جنابعالی و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمودهای مقام معظم رهبری مسألت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور