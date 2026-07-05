معاون اجرایی رئیسجمهور انتخاب مجدد حجتالاسلام محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت
معاون اجرایی رئیسجمهور انتخاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور انتخاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای محسنی اژهای
رئیس محترم قوه قضائیه
انتصاب مجدد جنابعالی به ریاست قوه قضائیه، که نشانگر اعتماد ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی به تجربه، شناخت عمیق و اهتمام جنابعالی در پیشبرد عدالتگستری در نظام جمهوری اسلامی ایران است، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
قوه قضائیه، تکیهگاه مردم و ضامن صیانت از حقوق شهروندی است. بیتردید استمرار مسئولیت جنابعالی در این جایگاه مهم، میتواند زمینهساز تعمیق رویکردهای تحولی، صیانت از حقوق عامه و ارتقای سرمایه اجتماعی باشد.
در سالهای گذشته، همراهی مسئولانه و مؤثر دستگاه قضایی در مسائل کلان کشور و همافزایی آن با دولت در گرهگشایی از مشکلات مردم، نشان داد که انسجام قوا پشتوانهای برای هماهنگی هوشمندانه، قانونمدار و مردمپایه در اداره کشور است. امروز نیز دولت خود را نیازمند این تعامل سازنده، این نگاه ملی و این همراهی مؤثر در مسیر حل مسائل اساسی کشور میداند.
امیدوارم در پرتو عنایات الهی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و همکاری همه ارکان نظام، دوره جدید مسئولیت جنابعالی با توفیقات روزافزون در تحقق عدالت، پاسداشت کرامت مردم، صیانت از حقوق شهروندان، مبارزه با فساد و تقویت امید اجتماعی همراه باشد.
از خداوند متعال برای جنابعالی سلامت، عزت و توفیق خدمت بیشتر به ملت شریف ایران مسئلت دارم.
محمدجعفر قائمپناه
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری