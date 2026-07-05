رئیس قوه قضاییه:
ذرهای از جهاد در برابر مستکبران و قاتلان آمریکایی و صهیونیستی کوتاه نخواهیم آمد
رئیس قوه قضاییه در آیین رونمایی از کتاب «طلوع یک نظم جهانی جدید» با موضوع «نگاهی به زندگی و آراء رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای» گفت: جمهوری اسلامی ایران هر جا عَلم و بیرقی علیه ظالمان آمریکایی و صهیونیستی بلند شود، ما پشتیبانی خواهیم کرد؛ ما ذرهای از جهاد در برابر مستکبران و قاتلان آمریکایی و صهیونیستی کوتاه نخواهیم آمد.
به گزارش ایلنا، آیین رونمایی از کتاب «طلوع یک نظم جدید جهانی»؛ نگاهی به زندگی و آراء رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای دامظله، با حضور جمعی از مهمانان خارجی و اندیشمندان و کنشگران محور احرار و آزادگان جهانی، برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی در این آیین، ضمن تبریک و تسلیت مجدد به مناسبت شهادت رهبر احرار عالم، امام خامنهای، (قدساللهنفسهالزکیه)، اظهار کرد: بیش از ۴ ماه است که مردم مبعوثشدهی ما از کوچک و بزرگ و پیر و جوان داغدار امام شهیدشان هستند و پرچم خونخواهی افراشتهاند. ما خونخواه امام شهیدمان و تمامی شهدایمان هستیم. ما خونخواه کودکان میناب هستیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونسیتی باید تاوان جنایاتشان را علیه ملت ایران بدهند، گفت: حکم محاربه و افسادفیالارض و جنایتکاران جنگی در قوانین شرعی و داخلی جمهوری اسلامی ایران روشن و مبرهن است. ایضاً همه کنوانسیونهای جهانی از جمله کنوانسیون ژنو و پروتکلهای الحاقی آن نیز در باب جنایتکاران جنگی، احکام مصرحی دارند. بر همین اساس و به حکم قانون، با صدای رسا و غرّا اعلام میکنیم که گریبان سردمداران رژیمهای جنایتکار آمریکا و صهیونیستی را رها نخواهیم کرد و آنان را با قاطعیت تعقیب، محاکمه و مجازات میکنیم و از آنان تقاص میستانیم. همچنین آنان را وادار میسازیم که خسارات وارده به ملت ایران را جبران کنند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر جهاد علیالدوام در برابر مستکبران، بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران همچنان با قدرت و صلابت از محور مقاومت حمایت خواهد کرد و هر جا عَلم و بیرقی علیه ظالمان آمریکایی و صهیونیستی بلند شود، ما پشتیبانی خواهیم کرد. ما ذرهای از جهاد در برابر مستکبران و قاتلان آمریکایی و صهیونیستی کوتاه نخواهیم آمد.
رئیس قوه قضاییه افزود: از کشورهای همسایه نیز میخواهیم که توجه بیشتری به خباثت و دنائت دشمنان اسلام کنند؛ ما از تمامی کشورهای همسایه حمایت میکنیم مشروط بر آنکه در زمین دشمن بازی نکنند.
رئیس عدلیه با اشاره به ملازمت میدان و دیپلماسی، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در میدان دیپلماسی هم همچون میدان نظامی عمل خواهد کرد و در برابر دشمنان، مطالبهگر خواهد بود و رویکرد آفندی خواهد داشت.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: دنیا ماهیت خبیث و رذل آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی فاجر را که مستظهر به قدرت مادی آمریکا میباشد، شناخته است. دنیا فهمیده که آمریکا و رژیم صهیونسیتی کودککش و نسلکش هستند. دنیا میداند که مراکز غیرنظامی و تأسیسات آموزشی و بیمارستانی برای آمریکاییها و صهیونیستها، بانک اهداف هستند؛ حقیقتاً واژهها و مفاهیم برای معرفی جانیان آمریکایی و صهیونیستی کم میآورند. هیچ واژهای نمیتواند ماهیت خبیث آنان را روشن و تبیین کند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: مردم ما عزادارند، اما ماتم زده نیستند؛ مردم ما با عزمی راسخ و مشتی گره کرده در برابر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ایستادهاند. دشمنان ما از روی استیصال درخواست آتشبس و مذاکره کردند، اما ملت ما جنایتهای این دشمنان را فراموش نمیکند و عَلم خونخواهی برافراشته است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمنان از درک معارف الهی ما عاجزند، گفت: دشمنان ما نمیفهمند معنای شهادت در راه خدا چیست؟ ملت ما شهادت را فوز عظیم میداند؛ بنابراین با یزید و یزیدیان سازش نخواهند کرد. در مکتب اسلام ناب که امامین انقلاب ما معلم بودند، شاگردانی همچون شهید سیدحسن نصرالله و شهید یحیی سنوار تربیت یافتند که هر کدامشان کوهی از استواری و جهاد در راه خدا بودند. خلف صالح امام شهیدمان، آیتالله سید مجتبی خامنهای، نیز قطعاً همین مسیر و خط نورانی را هدایت و رهبری خواهند کرد و در عصر زعامت ایشان انشاءالله پیروزیهای بزرگتری نصیب جبهه حق خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش در این مراسم ضمن تبیین و تشریح شخصیت انقلابی و مبارزاتی رهبر شهید، گفت: امام خامنهای شهید متعلق به ملت ایران و امت اسلام نبود؛ ایشان به احرار و آزادگان عالم تعلق داشت. جمیع اوصاف انسانی و سجایای اخلاقی در امام شهیدمان جمع بود. ایشان همچون انبیاء عظام برای اقامه قسط، برپایی عدالت، یاری مظلوم، ستیز با ظالم و مبارزه با طاغوت، جهاد کردند و سرانجام به دست اشقیالاشقیاء به شهادت رسیدند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امامین انقلاب ما برای کرامت انسانها و استقلال و عزت آنان، مجاهدت کردند، گفت: جا دارد اندیشمندان جهانی به تأمل، تدبر و مطالعه بیشتر در باب شخصیتهای الهی و مجاهد امامین انقلاب ما، بپردازند. امام راحل ما زمانی فرمود «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند کند» که در دنیا حتی فکر مقابله با قدرت مادی آمریکا هم وجود نداشت. امام شهید ما خامنهای نیز همچون سلف صالحش امام خمینی، با هدایتها و رهبریهایش در نیروهای مقاومت جهانی علیه استکبار آمریکایی، اعتماد به نفس بوجود آورد.