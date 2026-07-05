به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی وداع و تشییع امام شهید با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از آمادگی کامل پایتخت برای برگزاری مراسم بدرقه پیکر امام شهید خبر داد و نوشت: «تهران با تمام ظرفیت و آغوشی گشوده، مهیای میزبانی از سیل خروشان ملت ایران است که از اقصی‌نقاط کشور روانه پایتخت شده‌اند. این حضور یکپارچه از پیر و جوان، صرفاً یک وداع نیست؛ لبیک به استمرار راه امام شهید و تجلی انسجام ملی است. فردا جهان شاهد حماسه‌ای از جنس عقلانیت انقلابی خواهد بود.»

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