به گزارش ایلنا، متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای دامت توفیقاته

با قدردانی از تلاش‌های ارزشمند و صادقانه‌ی جنابعالی، به استناد اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، جنابعالی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب میکنم.

مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی قائد شهیدمان اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف و نکات مذکور در پیام هفتم تیرماه ۱۴۰۵ اینجانب، راهگشای تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه‌ی قضائیه‌ی مطلوب است.

امیدوارم با همت مضاعف جنابعالی و قضات شریف و همکاران ارجمندتان در دستگاه قضایی و دعای سرورمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، ملّت بزرگوار ایران از نتایج آن بهره‌مند شوند.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۱۳/تیر/۱۴۰۵

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