به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به همراه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصطفی سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی و میثم سعیدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، عصر امروز و در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب از برخی موکب‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه از جمله تامین اجتماعی و... بازدید کرد و در جریان روند خدمات رسانی این موکب به زائران و حاضران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار گرفت.