بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از برخی موکبهای خدمترسانی دولت به زائران امام شهید
معاون اجرایی رئیسجمهور با حضور در مسیر تشییع رهبر شهید انقلاب از تعدادی از موکبهای ایجاد شده ازسوی دولت برای خدمترسانی به زوار بازدید کرد و در جریان میزان آمادگی این موکبها برای استقبال از جمعیت میلیونی مردم قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به همراه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصطفی سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی و میثم سعیدی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، عصر امروز و در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب از برخی موکبهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعههای زیر نظر این وزارتخانه از جمله تامین اجتماعی و... بازدید کرد و در جریان روند خدمات رسانی این موکب به زائران و حاضران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار گرفت.
قائمپناه در ادامه از یکی از محلهای اسکان زائران که توسط سازمان تامین اجتماعی تدارک دیده شده بازدید کرد.
وی همچنین از موکبهایی که توسط سازمان حج و زیارت، شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی و مرکز بسیج نهاد ریاست جمهوری برپا شده بود، بازدید و بر ضرورت خدمترسانی هرچه بهتر به زائران و عزاداران تاکید کرد.