خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از برخی موکب‌های خدمت‌رسانی دولت به زائران امام شهید

بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از برخی موکب‌های خدمت‌رسانی دولت به زائران امام شهید
کد خبر : 1809125
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با حضور در مسیر تشییع رهبر شهید انقلاب از تعدادی از موکب‌های ایجاد شده ازسوی دولت برای خدمت‌رسانی به زوار بازدید کرد و در جریان میزان آمادگی این موکب‌ها برای استقبال از جمعیت میلیونی مردم قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به همراه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصطفی سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی و میثم سعیدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، عصر امروز و در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب از برخی موکب‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه از جمله تامین اجتماعی و... بازدید کرد و در جریان روند خدمات رسانی این موکب به زائران و حاضران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار گرفت.

قائم‌پناه در ادامه از یکی از محل‌های اسکان زائران که توسط سازمان تامین اجتماعی تدارک دیده شده بازدید کرد.

وی همچنین از موکب‌هایی که توسط سازمان حج و زیارت، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و مرکز بسیج نهاد ریاست جمهوری برپا شده بود، بازدید و بر ضرورت خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران و عزاداران تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی