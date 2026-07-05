به گزارش ایلنا، محمد درویش، رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه، صبح یکشنبه، ۱۴ تیرماه در حاشیه مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

دکتر قالیباف در ابتدای این نشست، ضمن تقدید از حضور هیئت فلسطینی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی و با اشاره به مذاکرات اسلام آباد و ضرورت پرهیز از «مذاکره برای مذاکره»، اظهار داشت: دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند و دستاوردهای رزمندگان را حفظ و تثبیت نماید و این مهم زمانی محقق می‌شود که کشور در کنار دیپلماسی، آماده دفاع باشد.

دکتر قالیباف با اشاره به مذاکرات شب امضای تفاهمنامه با آمریکا، خاطرنشان کرد: در آن شب که رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت حمله کرد، مذاکرات به نقطه تعلیق رسید. به طرف آمریکایی تاکید کردیم که تمامیت ارضی در کشورهای منطقه و خاتمه جنگ علیه متحدان ایران در گروه‌های مقاومت، باید جزئی از تفاهمنامه باشد و به متن اضافه شد. امروز این تفاهمنامه در حال اجراست و پیاده‌سازی آن سخت اما شدنی است.

رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان با بیان اینکه خونخواهی امام شهید، آزادی قدس است، تأکید کرد: ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت. طبق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می‌کنیم. این کمک، در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد، فشار از طریق مذاکره است.

دکتر قالیباف با اشاره به نقش کشورهای اسلامی، تصریح کرد: رفتار دولت‌های مسلمان در این شرایط بسیار مؤثر است. امروز آن‌ها متوجه شده‌اند که همکاری با آمریکا و اسرائیل برایشان امنیت نمی‌آورد.

وی در پایان خطاب به مجاهدان فلسطینی تأکید کرد: همه ما باید با خدای خود صادقانه عهد ببندیم که برای جهاد و شهادت آماده باشیم و همچنین آماده شکست دشمن؛ هر کدام نصیب شد، فوز عظیم است.

رییس شورای رهبری حماس: بند بند تفاهم‌نامه اسلام آباد پیروزی ایران و شکست امریکاست

محمد درویش، رئیس شورای رهبری حماس، در این دیدار ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، حضور در مراسم وداع را وظیفه‌ای برای همه مجاهدان دانست و گفت: در باور ما، یا پیروزی است یا شهادت و شکست معنا ندارد. طوفان الاقصی، بزرگترین شکست رژیم صهیونیستی در طول تاریخ تأسیس آن بود و هیبت آمریکا و رژیم صهیونی را فرو ریخت.

درویش با اشاره به سه سال محاصره غزه، اظهار داشت که آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانستند مقاومت را شکست دهند و هدف آن‌ها برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر هم با شکست کامل مواجه شد.

وی با قدردانی از موفقیت‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، گفت: آنچه در تفاهمنامه ایران و آمریکا به دست آمد، یک پیروزی بزرگ برای جبهه مقاومت است و تک به تک بندهای تفاهمنامه پیروزی ایران و شکست امریکاست. ما به طور ویژه از گنجاندن بند مربوط به متحدان ایران در جبهه مقاومت در این توافقنامه قدردانی می‌کنیم. این نشان می‌دهد که ایران در میدان دیپلماسی نیز توانسته موازنه را به نفع امت اسلامی تغییر دهد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همت امت اسلامی، جنگ و تجاوز در سرزمین‌های اشغالی نیز پایان یابد.

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