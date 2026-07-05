تأمین امنیت آسمان و صیانت از مرزهای هوایی کشور با اقتدار و دقت در حال انجام است
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور، با بیان اینکه حضور داوطلبانه کارکنان ارتش در زائرسراها بیانگر روحیه انقلابی در بدنه ارتش است، گفت: تأمین امنیت آسمان و صیانت از مرزهای هوایی کشور با اقتدار و دقت در حال انجام است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در زائرشهرها و موکبهای ارتش، از نحوه ارائه خدمات به زائران و عزاداران رهبر شهید انقلاب بازدید کرد.
امیر سرتیپ الهامی در این بازدید ضمن قدردانی از تلاشهای خالصانه دستاندرکاران، اظهار کرد: آنچه امروز در این مراکز خدمترسانی مشاهده میشود، جلوهای روشن از ارادت قلبی کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران به رهبر شهید انقلاب و استمرار مسیر وفاداری به آرمانهای ایشان است.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور با اشاره به مأموریت اصلی پدافند هوایی، افزود: وظیفه ذاتی پدافند هوایی، تأمین امنیت آسمان کشور و صیانت از مرزهای هوایی جمهوری اسلامی ایران است که با اقتدار و دقت در حال انجام است، اما در کنار آن، کارکنان ارتش با روحیه جهادی در عرصههای مختلف خدمترسانی به مردم نیز حضوری فعال دارند.
وی تصریح کرد: حضور داوطلبانه کارکنان در زائرسراهای ارتش و موکبهای خدمترسانی، چه در زمان استراحت نیروهای عملیاتی و چه از بخشهای پشتیبانی و تخصصی، بیانگر عمق ایمان، تعهد و روحیه انقلابی در بدنه ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
امیر سرتیپ الهامی با تأکید بر فضای معنوی این خدماترسانی تصریح کرد: این اقدامات صرفاً یک فعالیت اجرایی نیست، بلکه جلوهای از فرهنگ ایثار، خدمت و همدلی با زائران و عزاداران رهبر شهید انقلاب است که با نیت کسب رضایت الهی و در مسیر آرمانهای شهدا و رهبر شهیدمان انجام میشود.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در پایان با گرامیداشت یاد شهدا و تسلیت ایام سوگواری، ابراز امیدواری کرد: این خدمات خالصانه مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد و موجب برکت و توفیق روزافزون برای مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران باشد.