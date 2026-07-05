به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیرو قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم نماز بر پیکر رهبری شهید در پاسخ به این پرسش که آیا باورتان می‌شد روزی بر پیکر رهبر شهیدمان نماز بخوانیم؟ گفت: نه، این اتفاق غیرقابل باور بود اما ما محکوم هستیم به آنچه خداوند تبارک و تعالی مقدر کرده، راضی باشیم و رضای الهی را بپذیریم.

وی افزود: از سوی دیگر، وقتی نگاه می‌کنیم به رهبری که یک عمر مبارزه‌ای خالصانه، مجاهدانه و در راه خدا داشته است، می‌بینیم که این چنین عاقبت بخیر می‌شوند؛ این بهترین عاقبت برای همه‌ی ماست. وقتی رهبرمان شهید می‌شود، معلوم است که ما نیز باید چه مسیری را طی کنیم.