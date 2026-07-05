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سردار قاآنی:

وقتی رهبرمان شهید می‌شوند، مسیر ما مشخص است

وقتی رهبرمان شهید می‌شوند، مسیر ما مشخص است
کد خبر : 1809111
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فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه «اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید اتفاقی غیرقابل باور بود»، اظهار کرد: شهادت رهبرمان پس از سال‌ها مبارزه خالصانه، عاقبت به خیری است و نشان می‌دهد که ما نیز باید چه مسیری را طی کنیم.

به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیرو قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم نماز بر پیکر رهبری شهید در پاسخ به این پرسش که آیا باورتان می‌شد روزی بر پیکر رهبر شهیدمان نماز بخوانیم؟ گفت: نه، این اتفاق غیرقابل باور بود اما ما محکوم هستیم به آنچه خداوند تبارک و تعالی مقدر کرده، راضی باشیم و رضای الهی را بپذیریم.

وی افزود: از سوی دیگر، وقتی نگاه می‌کنیم به رهبری که یک عمر مبارزه‌ای خالصانه، مجاهدانه و در راه خدا داشته است، می‌بینیم که این چنین عاقبت بخیر می‌شوند؛ این بهترین عاقبت برای همه‌ی ماست. وقتی رهبرمان شهید می‌شود، معلوم است که ما نیز باید چه مسیری را طی کنیم.

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