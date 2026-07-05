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سیاسی



حقوقی قضایی ۱۴ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۳:۱۸

محسنی اژه‌ای:

داغ سنگینی بر دل همه هست که فراموش نشدنی است

رییس قوه قضاییه گفت: رهبر شهید ما بعد از این همه زحمت و رنجی که در راه هدایت مردم و انقلاب کشیدند نباید اجری به جز شهادت نصیبشان می شد.