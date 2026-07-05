محسنی اژهای:
داغ سنگینی بر دل همه هست که فراموش نشدنی است
رییس قوه قضاییه گفت: رهبر شهید ما بعد از این همه زحمت و رنجی که در راه هدایت مردم و انقلاب کشیدند نباید اجری به جز شهادت نصیبشان می شد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه قرائت نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تصور میکردید در چنین روزی بر پیکر رهبر شهیدمان نماز بخوانید؟ گفت: بحث باور یک چیز است ولی بحث این است که امروز داغ سنگینی بر دل همه هست که فراموش نشدنی است؛ البته اوصیای الهی حتما باید با همین مسیر و همین وضع خدا را زیارت و ملاقات کنند.
وی گفت: رهبر شهید ما بعد از این همه زحمت و رنجی که در راه هدایت مردم و انقلاب کشیدند؛ نباید اجری به جز شهادت نصیبشان میشد.