عارف:
میثاق ما با رهبر شهید، کوشش در رفع مشکلات ایران است
معاون اول رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه شهادت رهبر شهید انقلاب وظیفه ما برای اجرای منویات شان را چندینبرابر کردهاست، گفت: با امام شهید عهد میبندیم جدیتر از گذشته در رفع مشکلات پیش برویم.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف امروز - ۱۴ تیرماه - پس از مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران در گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه اتکای اصلی بیانات رهبر شهید انقلاب در ۴۰ سال گذشته بر مردم بود، اظهار کرد: ایشان ظرفیت مردم را خوب شناخته بودند. در سه روز گذشته و نیز در چهارماه گذشته و حضور شبانه مردم شاهد بودیم این نگاه رهبر شهید به مردم چقدر درست است.
معاون اول رئیسجمهوری تاکید کرد: ایشان همچنان در میان ما حضور دارند و این شهادت وظیفه ما نسبت به اجرای منویات شان را چندینبرابر کردهاست. مردم نیز پس از این و با تصمیماتی که خواهیم گرفت، این تاثیر را حس خواهند کرد.
عارف ادامه داد: امیدواریم کارگزاران امینی برای مردم باشیم و با امام شهید عهد میبندیم جدیتر از گذشته در رفع مشکلات پیش برویم.