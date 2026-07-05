میثاق ما با رهبر شهید، کوشش در رفع مشکلات ایران است

معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: ایشان همچنان در میان ما حضور دارند و این شهادت وظیفه ما نسبت به اجرای منویات ‌شان را چندین‌برابر کرده‌است. مردم نیز پس از این و با تصمیماتی که خواهیم گرفت، این تاثیر را حس خواهند کرد.

عارف ادامه داد: امیدواریم کارگزاران امینی برای مردم باشیم و با امام شهید عهد می‌بندیم جدی‌تر از گذشته در رفع مشکلات پیش برویم.