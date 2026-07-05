ملت ایران امروز یکپارچه فریاد یا لَثاراتِ الحسین (ع) سر داد

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در حساب شخصی خود در فضای مجازی با به اشتراک گذاشتن ویدیوی شعار یا لثارات الحسین در مراسم اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) و شهدای خانواده ایشان در مصلی تهران نوشت: امروز ملت سربلند و شکست‌ناپذیر ایران اسلامی یکصدا در حق امام مجاهد شهید خود شهادت داد: اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا