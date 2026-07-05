مقاومت به مرز جغرافیایی محدود نیست

به گزارش ایلنا، دریادار شهرام ایرانی در گفت‌وگو با شبکه «المسیره» یمن اظهار کرد: فرزندان رهبر معظم و امام شهید امت امروز گرد هم آمده‌اند تا پیمان برادری و اخوتی را که در مکتب او آموخته‌اند، تجدید کنند.

وی با تأکید بر اینکه مقاومت دیگر به محدوده‌ای جغرافیایی محدود نیست، افزود: دشمن باید بداند که امروز نه با یک کشور، بلکه با اسلام بزرگ و مقاومت اسلامی روبه‌رو است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین هشدار داد: دشمن باید خود را برای رویارویی با رزمندگان مسلمان که خواهان خون‌خواهی همه شهدای خود هستند و امروز آنها را تشییع کردند، آماده کند.

دریادار ایرانی تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که با سیلی و ضربه‌ای کوبنده مواجه خواهند شد که چهره آنها را در هم خواهد شکست.

در همین حال، سرلشکر یحیی رحیم‌صفوی، مشاور عالی رهبر شهید انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با شبکه المسیره تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب اشتباهی بزرگ شدند، زیرا شهادت این عزیزان موجب به جوش آمدن خون ملت ایران شد.

وی افزود: یقین دارم که خداوند به برکت وحدت مسلمانان و جبهه‌های مقاومت، قدرت اسلام را شکل خواهد داد و جهان اسلام را به یکی از قطب‌های قدرت جهانی تبدیل خواهد کرد.

سرلشکر صفوی همچنین ابراز امیدواری کرد که ملت‌های اسلامی و همه ملت‌های آزاده دست در دست یکدیگر، در برابر ظلم جهانی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی و مقاومت کنند.

مشاور عالی رهبر شهید انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از مقاومت یمن، از جنبش انصارالله و «سید عبدالملک الحوثی» به عنوان رهبری شجاع، مؤمن و حکیم قدردانی کرد.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که دستان ملت ایران، ملت یمن و ملت لبنان در کنار یکدیگر قرار بگیرد تا فلسطین را با هم آزاد کنند.