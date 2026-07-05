حضور مردم در مصلای تهران دنیا را متحیر کرد/ برای تشییع جای هیچ نگرانی نیست

وی افزود: از حضور قدرشناسانه ملت عزیز تشکر می‌کنم. امروز روزی بود که دنیا دید ملت عزیز ایران عزمش را جزم کرده تا مکتب امام خودش و راه او را ادامه دهد.

فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: در ادامه آیین وداع و نماز و تشییع، ان‌شاءالله فردا با حضور گسترده مردم عزیز ایران و همه زائرین و مجاورین، شاهد برگزاری تشییع و بدرقه پیکر مطهر امام عزیزمان هستیم. فردا در مسیر اصلی تشییع یعنی در خیابان دماوند، میدان امام حسین(ع)، خیابان انقلاب، میدان انقلاب و خیابان آزادی و میدان آزادی و البته در امتداد آن در بزرگراه شهید لشکری شاهد حضور پرشکوه، عزتمندانه و قدرتمندانه مردم عزیز و همه آن‌هایی که حضور امروزشان در نماز بر پیکر امام عزیز دنیا را متحیر و دنیا خیره کرد.

سردار حسن‌زاده گفت: همانطور که امروز همه مردم عزیز و زائرین امام شهید تجربه کردند، همه برنامه‌ها طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده، پیش رفت و خدمت‌رسانی هم در داخل مصلی، هم در محیط پیرامونی مصلی و در خیابان‌های اطراف مصلی تا شعاع یک و نیم کیلومتری در اوج خودش توسط مردم تهران صورت گرفت، قطعاً فردا نیز مردم عزیز شاهد خواهند بود که تمام تمهیدات لازم برای حضور گسترده مردم در طول مسیر تشییع و البته در اطراف آن دیده شده است و تمام مواکب پذیرایی، ایستگاه‌ها و پست‌های امداد و درمان و همه ناوگان حمل و نقل در حال مهیا شدن هستند.

وی تصریح کرد: به مردم عزیز عرض می‌کنم که تمام مقدمات مراسم تشییع آماده و تمام تمهیدات لازم فراهم شده است و جای هیچ نگرانی نیست؛ همانطور که امروز مشاهده شد، شاید چندین میلیون نفر در مصلای تهران حضور پیدا کردند، مراسم با نهایت نظم و در واقع سلامت برگزار شد و طی چندین ساعت با طمانینه این فضا تخلیه شد؛ البته همچنان ما در مصلای تهران شاهد حضور مردم و زائرین عزیز هستیم.

رئیس قرارگاه برگزاری آئین وداع، نماز و تشییع پیکر رهبری شهید در تهران عنوان کرد: در مراسم تشییع پیش‌بینی‌های لازم برای حضور همه خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان و همه اقشار مردم پیش‌بینی شده است؛ من خواهش می‌کنم که مردم عزیز با برنامه‌ریزی دقیق از صبح زود که هوا خنک است در مراسم حضور یابند و برنامه ریزی کنند که در طول مسیر قرار بگیرند. ما حتماً طبق برنامه‌ای که داریم تشییع را زمینی و با خودروی طراحی مخصوص حمل پیکرهای مطهر در این مسیر قرار می‌دهیم و قطعاً با کمک و حمایت و همراهی مردم عزیز شاهد برگزاری یک تشییع و بدرقه بی‌نظیر و بی‌بدیل و تاریخی و ماندگار خواهیم بود و امام عزیز و شهیدمان را که سالیان سال در ام‌القرای اسلام زندگی کردند و سالیان سال در اینجا حکمرانی کردند، بدرقه می‌کنیم و او را به بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) می‌سپاریم.