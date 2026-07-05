خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اقتدار امروز نیروهای مسلح مرهون رهبری شهیدمان است/ راه ایشان را ادامه می‌دهیم

اقتدار امروز نیروهای مسلح مرهون رهبری شهیدمان است/ راه ایشان را ادامه می‌دهیم
کد خبر : 1809080
لینک کوتاه کپی شد.

رییس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش با تأکید بر نقش بی‌بدیل رهبر شهید انقلاب در توانمندی نیروهای مسلح، گفت: آنچه امروز از اقتدار و بازدارندگی داریم، به برکت رهبری آن شهید بزرگوار است و از این پس نیز به برکت خون ایشان خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش در حاشیه بازدید از زائر شهرهای ارتش، به تبیین نقش اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب در اقتدار نیروهای مسلح پرداخت و با اشاره به نقش محوری فرماندهی رهبر شهید در پیشرفت‌های دفاعی کشور اظهار داشت: نقش رهبری شهید در ارتقاء، سازماندهی، توانمندی و بازدارندگی نیروهای مسلح، محور اصلی تمام موفقیت‌ها تا به امروز بوده است. 

امیر دریادار سیاری تأکید کرد: آنچه امروز داریم به برکت رهبری شهیدمان بوده و از این به بعد نیز به برکت خون این بزرگوار است. ما راه رهبر شهیدمان را ادامه می‌دهیم و برای همین هدف زنده‌ایم. 

رییس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش در ادامه با اشاره به روند صعودی توان رزمی نیروهای مسلح پس از جنگ تحمیلی سوم خاطرنشان کرد: اقتدار نیروهای مسلح به مرور زمان افزایش یافته است، چرا که ما شناخت عمیق‌تری نسبت به دشمن پیدا کرده‌ایم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی