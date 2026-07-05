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قالیباف:

‌ملت شکست‌ناپذیر ایران امروز یکپارچه فریاد یا لَثاراتِ الحسین(ع) سر داد

‌ملت شکست‌ناپذیر ایران امروز یکپارچه فریاد یا لَثاراتِ الحسین(ع) سر داد
کد خبر : 1809073
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رئیس مجلس گفت: ملت شکست‌ناپذیر ایران امروز یکپارچه فریاد یا لَثاراتِ الحسین(ع) سر داد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس با به اشتراک گذاشتن ویدیوی شعار یا لثارات الحسین در مراسم  اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) و شهدای خانواده ایشان در مصلی تهران نوشت: امروز ملت سربلند و شکست‌ناپذیر ایران اسلامی یکصدا در حق امام مجاهد شهید خود شهادت داد: اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا و یکپارچه برخاست و از عمق جان فریاد زد: یا لَثاراتِ الحسین (علیه السلام)

 

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