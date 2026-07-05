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رهبر شهید با خون و شهادت خود درخت انقلاب را سیراب کرد

رهبر شهید با خون و شهادت خود درخت انقلاب را سیراب کرد
کد خبر : 1809072
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مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب قریب به ۴۰ سال ایران را اداره و خدمت عظیمی به اسلام و انقلاب کردند، گفت: ایشان در نهایت با شهادتش، درخت انقلاب را نیز سیراب کردند.

به گزار ش ایلنا، آیت‌الله جعفر سبحانی امروز - ۱۴ تیرماه - پس از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاران، درباره شخصیت رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: ایشان شهید مظلوم و بی‌بدیلی است که قریب به ۴۰ سال این کشور را اداره و خدمت عظیمی به اسلام و انقلاب کرد و در نهایت با خون و شهادت خود درخت انقلاب را سیراب کرد.

 

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