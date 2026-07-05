به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش در حاشیه مراسم در گفت‌وگویی عنوان کرد: امام عزیز ما راهی را ترسیم کردند که راه عزت، سربلندی، استقلال و افتخار است و همه زمینه‌ها را برای طی این مسیر آماده کردند.

وی افزود: ما توفیق داشتیم در جاهایی پشت سر امام عزیزمان حرکت بکنیم و انشاءالله من بعد این کار را در پشت سر رهبر و فرمانده عزیزمان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای با قوت و قاطعیت و بدون سر سوزنی تردید ادامه خواهیم داد.

فرمانده کل ارتش گفت: روزی که برای ادای احترام محضر امام عزیزمان شرفیاب شدیم، عرض کردم کسانی که این جنایت را انجام دادند، باید بدانند که ملت ایران و همه ما یقه آن‌ها را رها نخواهیم کرد و این یک موضوعی قطعی است که پیگیری خواهیم کرد.

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