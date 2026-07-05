خواست رهبر شهید اتحاد بود

وی با اشاره به تدفین پیکر رهبری شهید در جوار بارگاه امام رضا(ع) در مشهد مقدس، گفت: ما خیلی دل‌مان برای آقای شهیدمان تنگ می‌شود چراکه ایشان تهران را به مقصد مشهد و جوار امام رضا (ع) ترک می‌کنند؛ خوش به سعادت‌شان که چنین مسیری را طی کردند.

سخنگوی عملیات وعده صادق ۳ همچنین با تاکید بر اینکه وظیفه ما حفظ اقتدار و اتحاد و عمل به دستور فرمانده معظم کل قوا، انتقام و غرامت گرفتن از مستکبران است، درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مهمتریم میراث رهبری شهید چیست؟ عنوان کرد: خواست رهبری شهید ما همین اتحاد بود؛ همانطور که رهبری انقلاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای فرمودند، مشت گره کرده ایشان در لحظه شهادت برای همه رسانه‌های دنیا و مردم ایران حامل پیام بود؛ پیام «باید برخاست» برگرفته از این مشت گره کرده است.

سرهنگ تاجیک در پایان گفت: انشاءالله توفیق داشته باشیم که مسیر رهبری شهید را تا انتها و لحظه تقدیم این پرچم به محضر صاحب اصلی آن یعنی حضرت بقیه الله الاعظم (عج) سپری کنیم.