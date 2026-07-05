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فعالیت شبانه روزی بیمارستان صحرایی ارتش در مصلی تهران/ عملیات موفق احیای قلبی، جان یک مرد ۵۴ساله را نجات داد

فعالیت شبانه روزی بیمارستان صحرایی ارتش در مصلی تهران/ عملیات موفق احیای قلبی، جان یک مرد ۵۴ساله را نجات داد
کد خبر : 1809058
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صفایی رئیس بیمارستان صحرایی ارتش، از نجات جان یک مرد ۵۴ساله که در جریان مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید در مصلای امام خمینی (ره) تهران دچار ایست قلبی شده بود، خبر داد و گفت: واکنش سریع کادر درمان و اجرای موفق عملیات احیای پیشرفته قلبی – ریوی، موجب بازگشت علائم حیاتی این بیمار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛  علیرضا صفایی، مدیر طب رزم نیروی هوایی ارتش و رئیس بیمارستان صحرایی ارتش در مصلی امام خمینی (ره)، با اشاره به فعالیت بیمارستان صحرایی ارتش، اظهار کرد: این بیمارستان با محوریت نیروی هوایی ارتش و با بهره‌گیری از پزشکان متخصص، پرستاران، تکنسین‌های اورژانس، تجهیزات پیشرفته درمانی، آمبولانس‌های زمینی و هوایی و بخش‌های تخصصی از جمله تریاژ، اورژانس، احیای قلبی – ریوی، اتاق عمل سرپایی، بستری موقت و چادر مدیریت گرمازدگی، از نخستین ساعات برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات درمانی به عزاداران است و با آمادگی کامل، پاسخگوی نیازهای درمانی شرکت‌کنندگان در این مراسم است. 

وی در ادامه با تشریح یکی از مأموریت‌های موفق این بیمارستان گفت: در جریان مراسم، یک مرد ۵۴ساله بر اثر سکته حاد، دچار ایست قلبی شد که بلافاصله تیم‌های درمانی مستقر در بیمارستان صحرایی عملیات احیای پیشرفته قلبی – ریوی را آغاز کردند. با اقدام سریع و تخصصی کادر درمان، عملیات احیا با موفقیت انجام شد و بیمار پس از بازگشت علائم حیاتی، تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت. 

رئیس بیمارستان صحرایی ارتش افزود: پس از تثبیت وضعیت بیمار، وی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با آمبولانس هوایی به مرکز درمانی تخصصی منتقل شد و بر اساس آخرین گزارش‌های دریافت‌شده، پس از انجام آنژیوگرافی، حال عمومی وی مساعد اعلام شده است. 

صفایی در پایان تأکید کرد: خدمات‌رسانی کادر درمان ارتش در بیمارستان صحرایی تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت و تمامی نیروهای درمانی با آمادگی کامل، برای حفظ سلامت عزاداران و ارائه خدمات تخصصی در محل مستقر هستند.

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