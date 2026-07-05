فعالیت شبانه روزی بیمارستان صحرایی ارتش در مصلی تهران/ عملیات موفق احیای قلبی، جان یک مرد ۵۴ساله را نجات داد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ علیرضا صفایی، مدیر طب رزم نیروی هوایی ارتش و رئیس بیمارستان صحرایی ارتش در مصلی امام خمینی (ره)، با اشاره به فعالیت بیمارستان صحرایی ارتش، اظهار کرد: این بیمارستان با محوریت نیروی هوایی ارتش و با بهره‌گیری از پزشکان متخصص، پرستاران، تکنسین‌های اورژانس، تجهیزات پیشرفته درمانی، آمبولانس‌های زمینی و هوایی و بخش‌های تخصصی از جمله تریاژ، اورژانس، احیای قلبی – ریوی، اتاق عمل سرپایی، بستری موقت و چادر مدیریت گرمازدگی، از نخستین ساعات برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات درمانی به عزاداران است و با آمادگی کامل، پاسخگوی نیازهای درمانی شرکت‌کنندگان در این مراسم است.

وی در ادامه با تشریح یکی از مأموریت‌های موفق این بیمارستان گفت: در جریان مراسم، یک مرد ۵۴ساله بر اثر سکته حاد، دچار ایست قلبی شد که بلافاصله تیم‌های درمانی مستقر در بیمارستان صحرایی عملیات احیای پیشرفته قلبی – ریوی را آغاز کردند. با اقدام سریع و تخصصی کادر درمان، عملیات احیا با موفقیت انجام شد و بیمار پس از بازگشت علائم حیاتی، تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت.

رئیس بیمارستان صحرایی ارتش افزود: پس از تثبیت وضعیت بیمار، وی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با آمبولانس هوایی به مرکز درمانی تخصصی منتقل شد و بر اساس آخرین گزارش‌های دریافت‌شده، پس از انجام آنژیوگرافی، حال عمومی وی مساعد اعلام شده است.

صفایی در پایان تأکید کرد: خدمات‌رسانی کادر درمان ارتش در بیمارستان صحرایی تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت و تمامی نیروهای درمانی با آمادگی کامل، برای حفظ سلامت عزاداران و ارائه خدمات تخصصی در محل مستقر هستند.

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