به گزارش ایلنا، حساب مجازی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در پیامی در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب نوشت: این چند روز چشم‌تان را به ایران بدوزید،این همان ایرانی است که خیال می‌کردید چند روزه می‌توانید آن‌ را از پا درآورید!

این دریای خروشان جمعیت، حالا در وداع و تشییع رهبرشان دو شعار را فریاد می‌زنند:مقاومت در برابر دشمنان و انتقام خون رهبر شهید ایران