دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به دشمنان ایران:
این همان ایرانی است که خیال میکردید چند روزه میتوانید آن را از پا درآورید!
حساب مجازی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نوشت: این چند روز چشمتان را به ایران بدوزید؛ این همان ایرانی است که خیال میکردید چند روزه میتوانید آن را از پا درآورید!
به گزارش ایلنا، حساب مجازی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در پیامی در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب نوشت: این چند روز چشمتان را به ایران بدوزید،این همان ایرانی است که خیال میکردید چند روزه میتوانید آن را از پا درآورید!
این دریای خروشان جمعیت، حالا در وداع و تشییع رهبرشان دو شعار را فریاد میزنند:مقاومت در برابر دشمنان و انتقام خون رهبر شهید ایران