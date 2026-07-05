انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در بندرعباس

به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل‌نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به مناطقی در شهر بندرعباس، احتمال شنیدن صدای انفجار امروز در شهر بندرعباس وجود دارد.