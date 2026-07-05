در شورای عالی امنیت ملی هیچ دوگانگی‌ وجود ندارد/ تشییع باشکوه رهبر شهید قدرت دلدادگی مردم به نظام را به جهان نشان داد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره ابعاد بین‌المللی و حماسه‌سازی حضور تاریخی و باشکوه ملت ایران و تأثیر آن بر معادلات بین‌المللی آینده، گفت: فقط من همین را بگویم که نفر اول دشمنی با ما که عامل این جنایت بوده، یعنی ترامپ و صهیونیست‌ها، وقتی این همایش عظیم قلبی و دلی وداع مردم به گوش او رسید، عبارتی را به کار برد و گفت: «فکر نمی‌کردم مقام معظم رهبری ما این‌قدر محبوبیت داشته باشد.» این همان جمله‌ای است که ما می‌گوییم «الفضل ما شهدت به الاعداء»؛ فضیلت در این است که دشمنان شهادت بدهند.

وی ادامه داد: بی‌تردید این جمعیت عظیم منتشر می‌شود، زیرا فضای مجازی و شبکه‌های مختلف بین‌المللی، اعم از تلویزیون‌های رسمی، روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به طور گسترده آن را منعکس می‌کنند. این بازتاب در واقع بیانگر همان نکته‌ای است که ترامپ به دروغ می‌گوید شخصیت آقا را نمی‌شناخته است، در حالی که تشییع جنازه با این شکوه، با این سازماندهی قوی، بدون کمترین مشکل و با حمایت و کمک گسترده مردمی، نشان داد که قدرت بالندگی نظام، قدرت سازماندهی، قدرت امنیت، قدرت مهمان‌پذیری و دلدادگی مردم به آقای شهید کاملاً متجلی است.

قشقاوی درباره نگاه رهبر شهید به حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی گفت: یکی از گنجینه‌های بسیار ارزشمندی که هنوز به خوبی روی آن کار نشده و باید باز شود، سخنرانی‌های سالیانه یا دوسالانه حضرت آقا با دیپلمات‌ها، وزیر امور خارجه و سفرای خارجی است. من معتقدم این سخنرانی‌ها باید به صورت مجلد منتشر و به عنوان واحد درسی در دانشکده‌های روابط بین‌الملل تدریس شود. همچنین سخنرانی‌های شهید سلیمانی نیز در کنار آن ارزش فراوانی دارد.

وی افزود: رهبر شهید در آن جلسات درباره آینده جهان، جهت‌گیری سیاست خارجی، مسائل منطقه، شرق، غرب، ناتو و قدرت آمریکا مطالب فراوانی بیان می‌کردند که بعدها صحت آن‌ها آشکار شد. گاهی ما به عنوان سفیر یا معاون وزیر خارجه در آن زمان درک عمیقی از برخی نکات نداشتیم، اما سال‌ها بعد معنای آن‌ها روشن شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به یکی از سخنان رهبر شهید تصریح کرد: ایشان حدود هفت یا هشت سال پیش فرمودند دیپلماسی هفت یا هشت کوچه دارد و هیچ‌کدام بن‌بست نیست. فرمودند بخشی از این مسیر را وزارت خارجه طی می‌کند، اما فقط وزارت خارجه نیست؛ دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی اقتصادی، بخش خصوصی و بخش دولتی همه باید کمک کنند. اگر یک کوچه بن‌بست بود، باید از کوچه دوم و سوم رفت. این سخنرانی هیچ‌گاه از ذهن من پاک نمی‌شود.

قشقاوی ادامه داد: من دانشجوی پیش از انقلاب در دانشگاه مشهد بودم. یکی از نخستین کتاب‌هایی که با آن آشنا شدیم، «صلح امام حسن» اثر باقرالقرشی بود که حضرت آقا آن را ترجمه کرده بودند و همچنین کتاب «نقش مسلمانان در آزادی هند». این مربوط به سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب است و نشان می‌دهد ایشان تنها یک عالم عادی نبودند، بلکه به مبارزات مسلمانان هند، مسئله جنگ و صلح و تحولات جهان اسلام نگاه راهبردی داشتند.

وی تأکید کرد: مهم‌تر از همه، شناخت ماهیت دشمن بود. رهبر شهید هرگز اجازه نمی‌دادند در برابر دشمن کرنش شود و در حوزه دیپلماسی نیز حساسیت فراوانی داشتند. من در دوران سخنگویی وزارت خارجه هم تذکر و هم تشویق از دفتر آقا دریافت کرده بودم؛ درباره اینکه چه جمله‌ای باید گفته شود و چگونه باید برخورد شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود درباره همسویی دیپلماسی و میدان گفت: یکی از برکات خون شهید امامت، شهید سلیمانی، سرداران دیپلماسی و سرداران میدان، انسجام بی‌نظیری است که در این ۴۷ سال میان میدان و دیپلماسی شکل گرفته است. در شورای عالی امنیت ملی، فرماندهان در کنار مسئولان سیاسی حضور دارند و هیچ دوگانگی‌ای وجود ندارد.

وی افزود: ماهیت کارها متفاوت است؛ دیپلمات کار خود را انجام می‌دهد و قوه نظامی نیز وظیفه خود را، اما این دو یکدیگر را نقض نمی‌کنند، بلکه لازم و ملزوم هم هستند. همان اسلامی که می‌فرماید «الجنة تحت اقدام الامهات» و به عاطفه و مادری اهمیت می‌دهد، می‌فرماید «الجنة تحت ظلال السیوف»؛ یعنی به مجاهدت و میدان نیز اهمیت می‌دهد. دیپلماسی هم نوعی میدان و نوعی درگیری است و کسی که با دیپلماسی آشنا باشد، هرگز میان این دو تفکیک قائل نمی‌شود.

قشقاوی در پایان خاطرنشان کرد: امروز در اوج انسجام قرار داریم و تمام سخنان دشمنان درباره اختلاف میان میدان و دیپلماسی، یا وجود شکاف در درون نظام، دروغ و بی‌اساس است.

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