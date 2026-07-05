خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار فرستاده ویژه رئیس‌جمهور صربستان با وزیر امور خارجه

دیدار فرستاده ویژه رئیس‌جمهور صربستان با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1808947
لینک کوتاه کپی شد.

بورسین براتینا، وزیر اطلاعات و ارتباطات صربستان و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور این کشور، که برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، عصر روز شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور صربستان، با ابلاغ مراتب همدری و همبستگی صربستان با جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را تسلیت گفت. 

آقای بورسی براتینا با تجلیل از ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر قلدرمآبی و جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: دولت و مردم صربستان برای رهبر شهید و مردم شجاع ایران احترام ویژه‌ای قائل هستند. 

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی و همبستگی دولت و مردم صربستان با ملت ایران، بر اهمیت اتخاذ موضع قاطع همه کشورهای مستقل در محکومیت قانون‌شکنی و یاغی‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد. 

طرفین در این دیدار همچنین ضمن مرور بررسی روابط دوجانبه تهران-بلگراد، بر اهتمام مشترک رهبران دو کشور برای تقویت روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه تاکید کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی