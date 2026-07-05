به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دیدارکنندگان فلسطینی که برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده‌اند، با ابراز مراتب همدردی و همبستگی مردم مقاوم و گروه‌های مبارز فلسطینی با جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفتند.

ایشان با تجلیل از مواضع تاریخی و شجاعانه رهبر شهید ایران در حمایت از آرمان فلسطین، ابراز اطمینان کردند با پیروزی‌های درخشان نیروهای مسلح ایران در عرصه دفاعی و مذاکره‌کنندگان ایران در عرصه دیپلماسی در سایه پایداری و مقاومت و همبستگی ایرانیان، جمهوری اسلامی ایران مسیر عزت و استقلال و پیشرفت را با قوت و قدرت ادامه خواهد داد.

مسئولان این دو گروه فلسطینی همچنین با ارائه گزارشی از جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری و ادامه نسل‌کشی استعماری در فلسطین اشغالی، بر مسئولیت اخلاقی، دینی و قانونی همه کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی برای حمایت از مردم فلسطین و مواخذه و مجازات جنایتکاران صهیونیست تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از حضور رهبران گروه‌های مقاومت فلسطینی در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی، تصریح کرد: دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار تصور می‌کنند با ترور فیزیکی رهبران مقاومت می‌توانند این شجره طیبه را از بین ببرند اما در عمل خون پاک شهدای مقاومت موجب رسوایی و شکست جنایتکاران آمریکایی و رژیم صهیونیستی شده است.

عراقچی تاکید کرد: همانطور که رهبر شهید ایران بارها تأکید کردند، در سایه مقاومت و پایداری مردم فلسطین و وحدت و انسجام گروه‌های فلسطینی، تحقق آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف، قطعی است و ایران از هیچ تلاشی برای حمایت از مبارزات آزادی‌بخش مردم فلسطین فروگذار نخواهد کرد.