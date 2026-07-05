دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری دفتر سیاسی حماس با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این دیدار، هیات نمایندگی جنبش حماس شهادت حضرت امام سیدعلی خامنه‌ای و تعدادی از اعضای خانواده ایشان و جمعی از مقام‌های‌ عالی‌رتبه سیاسی و نظامی و مردم ایران در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را به مقام معظم رهبری، دولت و مردم ایران تسلیت گفتند و از طرف خود و مردم فلسطین با دولت و مردم ایران ابراز همبستگی ‌کردند.



رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس از مواضع اصولی و شجاعانه امام شهید خامنه‌ای در حمایت از آرمان مقدس فلسطین و پشتیبانی از مقاومت مشروع ملت فلسطین علیه اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی در ‌فلسطین اشغالی تجلیل کردند.



ایشان با تبریک‌ پیروزی بزرگ ملت شجاع ایران و نیروهای مسلح مقتدر ایران در عرصه میدان در دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران و همچنین موفقیت مذاکره کنندگان ایرانی در عرصه دیپلماسی و حصول دستاوردهای ارزشمند، این پیروزی‌ها را پیروزی کل جبهه‌ مقاومت و مسلمانان دانست.



اعضای هیات نمایندگی جنبش حماس با ارائه گزارشی از شرایط بسیار غیرانسانی تحمیل شده بر ملت فلسطین در نوار غزه و نیز ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، سکوت و بی‌عملی مجامع بین‌المللی در قبال نسل‌کشی فلسطینیان را فاجعه‌بار خوانده و بر ضرورت اقدام عاجل از سوی جامعه جهانی برای توقف جنایات رژیم اشغالگر و محاکمه و مجازات رژیم صهیونیستی تاکید کردند.



سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، ضمن تقدیر از حضور نمایندگان جنبش حماس و دیگر گروه‌های مقاومت فلسطین در مراسم وداع با رهبر شهید، بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در تداوم پشتیبانی از آرمان فلسطین تا احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف تاکید کرد.