گزارش ایلنا از دومین روز از مراسم وداع با رهبر شهید/ زمان وداع تمدید شد/ حضور فرزندان رهبر شهید در مراسم امروز
دومین روز از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلی تهران در حال برگزاری است و راس ساعت ۸ صبح نماز بر پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان اقامه شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دومین روز از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در حال برگزاری است، این مراسم که از روز شنبه آغاز شده تا شامگاه روز یکشنبه ادامه خواهد داشت تا مردم از سراسر کشور در آیین ادای احترام و وداع با رهبر شهید انقلاب حاضر شوند.
بنابر اعلام ستاد مراسم، اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید و سایر شهدا توسط آیت الله جعفر سبحانی انجام و این مراسم رأس ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه در مصلی تهران برگزار شد.
در این مراسم، نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی آیتالله سیدعلی خامنهای، شهید مصباحالهدی باقری کنی، شهیده سیده بشریٰ خامنهای، شهیده زهرا حداد عادل و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی اقامه شد.
براساس اعلام سردار حسن زاده مراسم دومین روز وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی تا ساعت ۲۰ امشب ادامه خواهد داشت و پس از آن پیکرهای مطهر برای آماده سازی در مراسم تشییع از مصلی منتقل خواهند شد. مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب نیز فردا در تهران برگزار می شود.
درخواست رئیس ستاد تشییع تهران از مردم برای پایان مراسم وداع در مصلای تهران
سردار حسنزاده با تشکر از حضور پرشکوه مردم در مصلای تهران گفت: با توجه به لزوم آمادهسازی شرایط برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع قائد شهید از مردم عزیز تقاضا میکنیم ضمن همکاری با خادمان خود به مراسم وداع در مصلی پایان داده و اجازه دهند تا فرصت کافی برای آمادهسازی مراسم تشییع آماده شود.
خاموششدن چراغهای مصلای تهران و آخرین لحظات وداع امشب، با روضه حضرت سیدالشهدا
دقایق پایانی مراسم وداع و خداحافظی جانسوز مردم با رهبر شهید ایران
مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب تا ساعت ۲۲ تمدید شد
رئیس ستاد تشییع رهبر شهید در تهران: مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران بهدلیل ازدحام جمعیت تا ساعت ۲۲ تمدید شد.
تمهیدات حضور خانوادهها در مراسم تشییع پیشبینی شده است
سردار حسن حسنزاده، رئیس ستاد تشییع رهبر شهید در تهران، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری مراسم تشییع، گفت: همه تمهیدات لازم برای حضور خانوادهها، کودکان، نوجوانان و اقشار مختلف مردم در این مراسم پیشبینی شده است.
وی از مردم خواست با برنامهریزی مناسب و از ساعات ابتدایی صبح، همزمان با خنکتر بودن هوا، در مراسم حضور پیدا کنند و افزود: از شهروندان عزیز درخواست میکنیم با حضور بهموقع و مدیریت زمان، در طول مسیر تشییع مستقر شوند تا مراسم با نظم و شکوه بیشتری برگزار شود.
رئیس ستاد تشییع رهبر شهید در تهران با بیان اینکه خودروی ویژه حمل پیکرهای مطهر در مسیر مراسم مستقر خواهد شد، اظهار کرد: با کمک، حمایت و همراهی مردم عزیز، شاهد برگزاری تشییع و بدرقهای بینظیر، تاریخی و ماندگار خواهیم بود.
سردار حسنزاده در پایان گفت: امام عزیز و شهیدمان که سالیان سال درامالقرای جهان اسلام زندگی و رهبری کردند، با بدرقه باشکوه مردم راهی بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) خواهند شد.
همزمان با دومین روز مراسم وداع با رهبر شهید، مدیریت ترافیک محدوده مصلای امام خمینی(ره) با بهرهگیری از سامانه هوشمند حملونقل (ITS) در حال انجام است و با تکمیل ظرفیت پارکینگهای اطراف مصلی، زائران برای دسترسی به محل برگزاری مراسم به استفاده از پارکینگهای مستقر در مبادی شرقی و غربی پایتخت هدایت میشوند.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ در دومین روز وداع با رهبر شهید با اشاره به تکمیل ظرفیت پارکینگهای اطراف مصلی اعلام کرد: شهروندان برای حضور در مصلی از پارکینگهای مبادی شرقی و غربی پایتخت استفاده کنند.
بعد از پایان نماز مسیرهای ورودی و خروجی مصلی امام خمینی همچنان مملو از جمعیت زائران امام شهید است.
تصاویر هوایی از ازدحام جمعیت در مصلی امام خمینی (ره) برای مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان
پرچمهای عزا، نوای قرآن و مرثیه، نظم مثالزدنی جمعیت و آمادگی کامل نیروهای اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی، صحنهای باشکوه و ماندگار از همبستگی ملی و قدرشناسی مردم را ، رقم زده است.
به گفته مسئولان برگزاری مراسم همۀ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین تاریخی، از ساماندهی مسیرهای ورود و خروج تا استقرار گسترده نیروهای خدمترسان و امکانات رفاهی و درمانی، فراهم شده تا میلیونها سوگوار بتوانند در امنیت و آرامش، در مراسم وداع با آن شخصیت تاریخساز حضور یابند.
در صف نخست نماز، چهرههایی از جمله مسعود پزشکیان، محسنی اژهای، محمدباقر قالیباف، غلامعلی حدادعادل، صادق لاریجانی، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر شهید، علی باقری و همچنین حجج اسلام مصطفی، مسعود و میثم خامنهای، فرزندان رهبر انقلاب، حضور داشتند.
حضور فرزندان رهبر شهید انقلاب در این مراسم، نخستین حضور علنی آنان از زمان آغاز جنگ اخیر به شمار میرود.
پس از پایان نماز نخست، مکبر بار دیگر با ندای «الصلاة، الصلاة» آغاز اقامه نماز بعدی را اعلام کرد و آیتالله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید، برای دومین بار بر پیکر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان نماز اقامه کرد.
سپس آیتالله سبحانی سومین نماز را بر پیکر کودک دو ساله، اقامه کردند.
هنگام اقامه نماز بر پیکر زهرا محمدی گلپایگانی، دوربین تلویزیون بر چهره حجتالاسلام محمدجواد محمدی گلپایگانی، پدر این کودک، متمرکز شد.
پس از پایان سه نوبت نماز، مکبر با ندای «ای پسر فاطمه، تسلیت، تسلیت» حاضران را به همنوایی فراخواند و جمعیت نیز با تکرار این شعار، به رهبر جدید انقلاب تسلیت گفتند.
در ادامه، همزمان با طنین شعار «یا حسین، یا حسین» از سوی مردم، پیکرها با سرعت از محل اقامه نماز به سمت محل تشییع منتقل شدند.
محمدجواد محمدی گلپایگانی (پدر شهید خردسال زهرا محمدیگلپایگانی و همسر شهید بشرا حسینی خامنهای)
حضور سردار وحیدی در مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید
حضور سردار قاآنی در مصلی تهران
اقامه نماز بر پیکر شهید زهرا محمدی گلپایگانی نوه خردسال رهبر شهید انقلاب
اقامه نماز بر پیکرهای شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب اسلامی
شهیده سیده بشری حسینی خامنهای
شهید مصباح الهدی باقری کنی
شهیده زهرا حدادعادل
اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید آیتالله العظمی سیّدعلی خامنهای توسط آیتالله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید. ۱۴۰۵/۴/۱۴
اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب
ورود پیکرهای مطهر شهدای خانواده امام مجاهد شهید به مصلای امام خمینی(ره) تهران، دقایقی پیش از اقامه نماز بر پیکر «آقای شهید ایران». ۱۴۰۵/۴/۱۴
ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به مصلای امام خمینی(ره) تهران، دقایقی پیش از اقامه نماز بر پیکر «آقای شهید ایران». ۱۴۰۵/۴/۱۴
حضور روسای قوا در مصلای تهران
همخوانی سرود ملی و ادای احترام نظامی به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی(ره) تهران، دقایقی پیش از اقامه نماز بر پیکر مطهر شهدا
نماز بر پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان سه بار اقامه میشود
در نوبت نخست، نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای (قدسالله نفسالزکیه) اقامه میشود.
در نوبت دوم، نماز بر پیکر شهید سیده بشری حسینی خامنهای، شهید مصباحالهدی باقری و شهید زهرا حدادعادل خوانده میشود.
در نوبت سوم نیز نماز بر پیکر زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید، اقامه خواهد شد.
در این مراسم، جمعی از مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری در کنار مردم حضور یافته و با شرکت در مراسم وداع و اقامه نماز، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.
خیابان قنبرزاده تا تقاطع خرمشهر و خود خرمشهر تا خیابان هویزه محل حضور آقایان و خیابان قنبرزاده بالای خیابان خرمشهر تا بزرگراه شهید سلیمانی محل حضور خواهران برای اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید خواهد بود.
خیل جمعیت عزادار در آخرین دقایق مانده به اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب
نمایی از حضور گسترده مردم کمتر از یک ساعت مانده تا اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب.
جمعآوری نامههای مردم به رهبر شهید انقلاب در مسیرهای منتهی به مصلی امام خمینی (ره)
درپی اجرای پویش مشترک شرکت ملی پست و دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، ایستگاههای سیار شرکت پست در مسیرهای منتهی به مصلی امام خمینی (ره) مستقر شده و اقدام به جمعآوری نامههای مردم به رهبر شهید انقلاب کردهاند.
عموم مردم میتوانند دستنوشتههای خود به رهبر شهید انقلاب را تا تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به صندوقهای پستی ارسال کرده یا با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور آن را به صندوق پستی۸۸۱۱-۱۵۸۷۵ ارسال کنند.
همچنین امکان تحویل نامه به غرفههای شرکت ملی پست در مسیر و محلهای برگزاری مراسم وداع و تشییع وجود دارد.
دستنوشتهها به رهبر شهید انقلاب اسلامی، در مجموعهای نفیس جمعآوری و منتشر میشود.
شعار «حیدر حیدر» مردم عزادار در مصلای امام خمینی(ره) تهران، ساعتی پیش از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی.
قرائت فرازهایی از حدیث شریف کساء توسط حاج مهدی سماواتی در مصلای امام خمینی(ره) تهران، ساعتی پیش از اقامه نماز بر پیکر «آقای شهید ایران»
سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین مردمی وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی
مراسم شب وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان در محل استقرار پیکرهای مطهر در مصلی برگزار شد و اقشار مختلف مردم به صورت گسترده در این مراسم حضور داشتند.