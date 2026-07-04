سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» اعلام کرد؛
امشب مراسم وداع در مصلی امام خمینی(ره) تا اذان صبح ادامه دارد
سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» از حضور گسترده مردم در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید در مصلای امام خمینی(ره) تهران خبر داد و گفت: امشب مراسم وداع به صورت خانوادگی در مصلی برگزار میشود و فردا نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید از ساعت ۸ صبح با حضور میلیونی مردم دلداده ایشان و عاشقان ایران اقامه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» با اشاره به برگزاری نخستین روز مراسم وداع با پیکر مطهر رهبری شهید در مصلای امام خمینی(ره) تهران، گفت: از ابتدای صبح و همزمان با باز شدن درهای مصلی، مردم مشتاقانه به سمت محل برگزاری مراسم حرکت کردند و انبوه عاشقان و دلدادگان رهبر شهید که به صورت خانوادگی حضور یافته بودند، از ساعات اولیه صبح در صحن مصلی حاضر شدند و با پیکر ایشان وداع کردند.
وی افزود: در این مراسم معنوی که با تلاوت آیات قرآن کریم، مداحی، عزاداری و شعرخوانی شاعران همراه بود، مردم با آرمانهای رهبر شهید خود تجدید پیمان کردند و شاهد جلوههای بینظیری از عشق از دلدادگی از محبت و دلدادگی مردم به امام شهیدمان بودیم. وداع خانوادگی از دیگر جلوههای ویژه برگزاری مراسم امروز بود.
سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» عنوان کرد: از ساعاتی پیش نیز مراسم شب وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان در محل استقرار پیکرهای مطهر در مصلی در حال برگزاری است و اقشار مختلف مردم به صورت گسترده در این مراسم حضور دارند و با رهبر شهید و آرمانهای ایشان تجدید بیعت میکنند. مردم با پرچمهای ایران به عنوان نماد ایستادگی و وحدت ملت ایران و همچنین با پرچمهای سرخ «یالثارات» به نشانه خونخواهی رهبر شهید در این مراسم حضور یافتهاند.
عطارزاده همچنین گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی از ستاد برگزاری مراسم، سیل خروشان جمعیت از خیابانهای اطراف به سمت مصلای تهران در حرکت است و امشب مراسم وداع به صورت خانوادگی در مصلی برگزار میشود؛ این مراسم تا نماز صبح ادامه خواهد داشت و فردا نیز نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید از ساعت ۸ صبح با حضور میلیونی مردم دلداده ایشان و عاشقان ایران در مصلای امام خمینی(ره) اقامه خواهد شد.