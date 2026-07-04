امشب مراسم وداع در مصلی امام خمینی(ره) تا اذان صبح ادامه دارد

وی افزود: در این مراسم معنوی که با تلاوت آیات قرآن کریم، مداحی، عزاداری و شعرخوانی شاعران همراه بود، مردم با آرمان‌های رهبر شهید خود تجدید پیمان کردند و شاهد جلوه‌های بی‌نظیری از عشق از دلدادگی از محبت و دلدادگی مردم به امام شهیدمان بودیم. وداع خانوادگی از دیگر جلوه‌های ویژه برگزاری مراسم امروز بود.

سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» عنوان کرد: از ساعاتی پیش نیز مراسم شب وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان در محل استقرار پیکرهای مطهر در مصلی در حال برگزاری است و اقشار مختلف مردم به صورت گسترده در این مراسم حضور دارند و با رهبر شهید و آرمان‌های ایشان تجدید بیعت می‌کنند. مردم با پرچم‌های ایران به عنوان نماد ایستادگی و وحدت ملت ایران و همچنین با پرچم‌های سرخ «یالثارات» به نشانه خون‌خواهی رهبر شهید در این مراسم حضور یافته‌اند.

عطارزاده همچنین گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از ستاد برگزاری مراسم، سیل خروشان جمعیت از خیابان‌های اطراف به سمت مصلای تهران در حرکت است و امشب مراسم وداع به صورت خانوادگی در مصلی برگزار می‌شود؛ این مراسم تا نماز صبح ادامه خواهد داشت و فردا نیز نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید از ساعت ۸ صبح با حضور میلیونی مردم دلداده ایشان و عاشقان ایران در مصلای امام خمینی(ره) اقامه خواهد شد.