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بازدید معاون سیاسی وزیر کشور از ستاد مرکزی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران

بازدید معاون سیاسی وزیر کشور از ستاد مرکزی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران
کد خبر : 1808779
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معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور با حضور در ستاد مرکزی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مصلی امام خمینی(ره)، از برخی موکب‌های خدمات‌رسان مردمی بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، علی زینی وند، سخنگوی وزارت کشور امروز (شنبه ۱۳ تیر) ضمن شرکت در آیین وداع مردمی با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلی تهران، از بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی به مردم‌ بازدید کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور در جریان حضور خود در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب گفت: در حاشیه مراسم، از برخی موکب‌ها سرکشی کردیم که از جمله آنها موکب وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت شرکت ملی صنایع مس ایران در محل مصلی بود که امکانات گسترده‌ای را برای خدمت‌رسانی به مردم فراهم کرده بود و از عوامل این موکب قدردانی کردیم.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین فرصت بازدید از برخی تشکل‌های مردمی خدمات رسان نیز فراهم شد که از جمله آنها تشکل فعال زنان بود که در حوزه ارائه مشاوره فعالیت می‌کرد.

زینی‌وند در ادامه تاکید کرد: امروز همچنین در ستاد مرکزی تشییع پیگر مطهر رهبر شهید انقلاب با حضور سردار حسن‌زاده و همکارانشان که مسئولیت رصد، فرماندهی و مدیریت مراسم را بر عهده دارند، حضور یافتیم و از تلاش‌های انجام‌شده قدردانی کردیم.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه بیان کرد: مسئولان ستاد مرکزی تشییع، از جمله سردار حسن‌زاده نیز از تعامل و همکاری مناسب مجموعه وزارت کشور، وزیر کشور و استانداری تهران، در برگزاری این مراسم قدردانی کردند.

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