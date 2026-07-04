دعوت از ملت بزرگ ایران برای حضور در مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر قائد شهید امت
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از عموم مردم مؤمن، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی برای حضوری باشکوه و تاریخساز در مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر قائد شهید امت که راس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه برگزار خواهد شد، دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم ایران اسلامی در یکی از ماندگارترین ایام تاریخ خویش با اقامه نماز بر پیکر مطهر قائد شهید امت، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (رحمهاللهعلیه)، صحنهای دیگر از وفاداری و قدرشناسی ملت مؤمن و انقلابی را رقم خواهند زد و فصل تازهای از تداوم راه، مکتب و میراث مجاهدت امام شهید آغاز خواهد شد.
رهبر شهید همه عمر خویش را وقف اعتلای اسلام، عزت ایران، صیانت از استقلال کشور، پاسداری از انقلاب اسلامی و هدایت امت کرد و سرانجام همانگونه که لایق شهادت بود به دیدار محبوب شتافت و نام خویش را در بلندای تاریخ این سرزمین، در شمار بزرگترین مجاهدان و شهیدان راه خدا ثبت کرد.
وداع با پیکر قائد شهید امت تجلی عینی وحدت و نمایش اقتدار معنوی ملت و میثاقی دوباره با راهی است که از عاشورا آغاز، در نهضت امام خمینی (رضواناللهتعالیعلیه) استمرار و با مجاهدت و شهادت رهبر الهی، به سرمایهای ماندگار برای آینده ایران اسلامی تبدیل گردید.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم مؤمن، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی دعوت مینماید با حضوری باشکوه و تاریخساز در مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر قائد شهید امت که راس ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد؛ بار دیگر پیوند ناگسستنی ملت، ولایت و انقلاب اسلامی را به نمایش گذارند و این بدرقه تاریخی را به یکی از ماندگارترین حماسههای تاریخ ایران و جهان اسلام تبدیل سازند.