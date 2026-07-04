خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در دیدار بروجردی با هیأت دیپلماتیک و علمی جمهوری کوبا مطرح شد

هدف‌گذاری برای توسعه روابط جامع ایران و کوبا در تمامی زمینه‌ها/ تأکید مقامات کوبایی بر گسترش تبادلات علمی و دانشگاهی

هدف‌گذاری برای توسعه روابط جامع ایران و کوبا در تمامی زمینه‌ها/ تأکید مقامات کوبایی بر گسترش تبادلات علمی و دانشگاهی
کد خبر : 1808738
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در دیدار با مقامات بلندپایه جمهوری کوبا، ضمن ترسیم چشم‌اندازی برای توسعه روابط جامع دو کشور در تمامی زمینه‌ها، بر ضرورت تبدیل همبستگی سیاسی به همکاری‌های عملی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در دیدار با والتر بالوخا گارسیا وزیر آموزش عالی کوبا، آرماندو ورگارا بوئنو مدیر شمال آفریقا و خاورمیانه وزارت امور خارجه کوبا و خورخه فرناندو لفبره نیکولاس سفیر جمهوری کوبا در تهران، با قدردانی از حضور هیأت کوبایی در ایران برای ادای احترام به رهبر شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، اظهار کرد: مقاومت ملت ایران در جنگ اخیر، هیمنه آمریکا را در افکار عمومی شکست و این مسئله موجب دلگرمی دوستان جمهوری اسلامی ایران شد.

وی با اشاره به تحولات منطقه، با تشریح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درباره سیاست‌های آمریکا، گفت: تجربه ۴۷ سال گذشته نشان داده است که آمریکا تنها زبان قدرت را می‌فهمد و جمهوری اسلامی ایران بر همین اساس از منافع و امنیت ملی خود دفاع خواهد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، توسعه همکاری‌ها با کشورهای دوست از جمله کوبا را ضروری دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همان‌گونه که کوبا در دوران همه‌گیری کرونا در حوزه واکسن‌سازی به ایران کمک کرد، تجربیات خود را نیز در اختیار کوبا قرار دهد.

وی همچنین بر ضرورت گسترش همکاری‌های علمی، انتقال فناوری و توسعه روابط در حوزه‌های مورد علاقه دو کشور تأکید کرد و گفت: امیدواریم ارتباطات ایران و کوبا در همه زمینه‌ها بیش از گذشته توسعه یابد.

وزیر آموزش عالی کوبا: تقدیر از مقاومت ایران در برابر حملات اخیر/ تأکید بر ادامه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های علمی

والتر بالوخا گارسیا وزیر آموزش عالی کوبا نیز در این دیدار با قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران، گفت: با وجود دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها، هیأت کوبایی مصمم بود در این سفر حضور یابد و پیام دوستی و همبستگی ملت و دولت کوبا را به جمهوری اسلامی ایران منتقل کند.

وی با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، اظهار کرد: مردم کوبا با وجود مشکلات اقتصادی، همچنان بر استقلال کشور خود پایبند هستند و برای مقابله با هرگونه فشار خارجی آمادگی دارند.

وزیر آموزش عالی کوبا همچنین مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و حملات اخیر را ستود و بر ادامه همکاری‌های دوجانبه، به‌ویژه در حوزه‌های علمی و دانشگاهی، تأکید کرد.

قدردانی سفیر کوبا از مجلس ایران برای حمایت از ملت کوبا

در ادامه این دیدار، خورخه فرناندو لفبره نیکولاس، سفیر جمهوری کوبا در تهران، با اشاره به سابقه روابط دوستانه ایران و کوبا، از حمایت‌های مجلس شورای اسلامی از ملت کوبا قدردانی کرد و حضور علاءالدین بروجردی و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و کوبا در سفارت این کشور را نشانه‌ای از عمق روابط دوستانه دو کشور دانست.

وی با تأکید بر اینکه کوبا دوستان دوران سخت خود را فراموش نمی‌کند، ابراز امیدواری کرد همکاری‌های علمی، سیاسی و اقتصادی تهران و هاوانا بیش از پیش توسعه یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی