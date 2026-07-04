تعطیلی تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در روز ۱۴ تیرماه به مناسبت برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از تعطیلی تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در روز ۱۴ تیرماه به مناسبت برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش ایلنا، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و نظر به مصوبه هیئت دولت با هدف تسهیل و امکان حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیین سوگواری رهبر شهید ایران رضوان الله تعالی علیه، تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در روز یکشنبه ۱۴ تیرماه در سراسر کشور تعطیل است.
ضمناً روسای واحدهای قضایی استانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، بهویژه در پروندههای زندانیدار، در اولین فرصت اقدام شود. همچنین با تعیین شعب کشیک در دادسراها و محاکم کیفری ۲ و ۱ در سراسر کشور، زمینه خدمات رسانی به مراجعین در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل فراهم شود.