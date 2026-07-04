قدردانی عراقچی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده در مراسم بزرگداشت رهبر شهید

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده در مراسم بزرگداشت رهبر شهید در شبکه ایکس نوشت: مایه خرسندی ایران است که میزبان نمایندگان بیش از هفتاد کشور، از جمله برادران عرب واقعی خود، که در مراسم بزرگداشت مقام معظم رهبری شهیدمان، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، شرکت کردند، بودیم.

وی ادامه داد: این واقعه تاریخی، همواره به‌عنوان خاطره‌ای ماندگار در مسیر روابط مشترک و دوستانه ما باقی خواهد ماند.

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