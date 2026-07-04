آغاز خدمترسانی رایگان بیمارستان تخصصی سپاه به زائران مراسم وداع و تشییع در مصلای تهران
فرمانده مرکز بهداری رزمی غرب نیروی زمینی سپاه، از آغاز به کار بیمارستان تخصصی امام حسین (ع) جهت خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سردار علی صفربخشی، فرمانده مرکز بهداری رزمی غرب نیروی زمینی سپاه، از آغاز به کار بیمارستان تخصصی امام حسین (ع) جهت خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.
این مرکز درمانی که از امروز تا پایان مراسم فعال است، در ضلع شرقی مصلای امام خمینی (ره) (درب شماره یک) مستقر شده تا تمامی نیازهای پزشکی شرکتکنندگان را پوشش دهد.
سردار صفربخشی با اشاره به راهاندازی شبکه گسترده امدادی در کنار این بیمارستان اظهار داشت: «در کنار بیمارستان امام حسین (ع)، تعداد ۲۵ پست امداد در نقاط مختلف پیشبینی شده است. ما برای تمامی مراحل درمان، یک چرخه و زنجیره انتقال تعریف کردهایم؛ بدین معنا که بیمار از پستهای امدادی به بیمارستان و در صورت نیاز، از بیمارستان به مراکز درمانی ثابت و تخصصی در سطح شهر تهران منتقل خواهد شد.»
وی همچنین با تأکید بر پیشبینی تمهیدات لازم برای فوریتهای پزشکی پیچیده، افزود: «امکان انتقال فوری بیماران با استفاده از بالگرد و آمبولانسهای مجهز به بیمارستانهای سطح شهر تهران کاملاً فراهم است تا هیچ خللی در روند درمان بیماران اورژانسی ایجاد نشود.»
فرمانده مرکز بهداری رزمی غرب نیروی زمینی سپاه در تشریح ظرفیتهای این بیمارستان بیان داشت: «ما در این مرکز، تمامی بخشهای یک بیمارستان ثابت را مستقر کردهایم. زائران میتوانند در بخشهای اورژانس، ICU و CCU خدمات مراقبتهای ویژه دریافت کنند. همچنین برای اقدامات فوری، اتاق عمل و ریکاوری مجهز آماده شده است. علاوه بر این، در بخشهای تشخیصی و درمانی نیز آزمایشگاه، رادیولوژی و سونوگرافی فعال است و داروخانه نیز به صورت کامل آماده خدمترسانی است. برای حضور بانوان گرامی نیز حضور پزشکان متخصص زنان و زایمان، جراحان عمومی و ماماها پیشبینی شده تا تمامی نیازهای درمانی در محل مرتفع گردد.»
سردار صفربخشی در پایان تأکید کرد تمامی خدمات درمانی این مرکز به صورت کاملاً رایگان ارائه میشود و کادر پزشکی تا آخرین لحظه مراسم در کنار عزاداران حضور خواهند داشت.