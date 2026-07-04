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خون امام مجاهد شهید موجب بعثت ملت ایران و همه آزادیخواهان جهان شد

خون امام مجاهد شهید موجب بعثت ملت ایران و همه آزادیخواهان جهان شد
کد خبر : 1808721
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مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در پیامی نوشت : خون امام مجاهد شهید موجب بعثت دوباره ملت عزیز ایران و همه آزادی‌خواهان جهان شد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی در  پیامی به مناسبت برگزاری آیین های وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب افزود :  این روز‌ها پس از حدود نیم قرن، باید با دل خونین با مرشدم وداع کنم (اناان شاالله بهم لاحقون)؛ از او که تدبیر و صلابت توأم با اخلاص آموختم و «عزت، حکمت، مصلحت»، میراث معماری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شد؛ اما خون او موجب بعثت دوباره ملت عزیز ایران و همه آزادی‌خواهان جهان شد و به فرموده مولا علی (ع): "حق درخشان است و باطل آشفته"، قاتلان و جانیان بدانند که فرجامی شوم‌تر از سرنوشت تاریک یزیدیان در انتظارشان است.

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