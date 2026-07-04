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واکنش بقائی به ادعای رئیس جمهور آرژانتین درباره ایران

لفاظی‌های سخیف رئیس جمهور آرژانتین علیه ایران نشانه ورشکستگی اخلاقی

لفاظی‌های سخیف رئیس جمهور آرژانتین علیه ایران نشانه ورشکستگی اخلاقی
کد خبر : 1808709
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سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: لفاظی‌های سخیف رئیس جمهور آرژانتین علیه ایران نشانه‌های هشداردهنده‌ای از ورشکستگی اخلاقی گوینده است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی درباره اظهارات خاویر میلی، درباره ملت بزرگ ایران گفت: اظهارات ضدایرانی این فرد، آنقدر سخیف و بی‌پایه است که ارزش پاسخگویی ندارد. با وجود این، هم طبق قوانین داخلی آرژانتین و هم براساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، این لفاظی‌ها مصداق نفرت‌پراکنی و ترغیب به خشونت بوده و مستوجب پیگرد حقوقی و رسیدگی در محاکم صالحه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حمایت‌های مکرر خاویر میلی از نسل‌کشی فلسطینیان و نیز جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران، و همچنین پشتیبانی وی از مداخله‌های مخرب آمریکا علیه کشور‌های مستقل آمریکای لاتین، خاطرنشان کرد: هذیان‌گویی درباره ریشه‌کن کردن انسان‌ها، نه فقط نشانه افراطی‌گری بیمارگونه، بلکه گواه ورشکستگی اخلاقی گوینده آن است.

سخنگوی وزارت امور خارجه به مشاوران میلی توصیه کرد از مشاوره‌های تخصصی و خدمات درمانی مرتبط برای جلوگیری از تشدید پریشان‌گویی‌های وی بهره بگیرند.

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