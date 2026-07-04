به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی درباره اظهارات خاویر میلی، درباره ملت بزرگ ایران گفت: اظهارات ضدایرانی این فرد، آنقدر سخیف و بی‌پایه است که ارزش پاسخگویی ندارد. با وجود این، هم طبق قوانین داخلی آرژانتین و هم براساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، این لفاظی‌ها مصداق نفرت‌پراکنی و ترغیب به خشونت بوده و مستوجب پیگرد حقوقی و رسیدگی در محاکم صالحه است.