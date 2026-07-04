پزشکیان:
رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر وحدت جهان اسلام تاکید داشتند
پزشکیان با تاکید بر وحدت جهان اسلام گفت: وحدت جهان اسلام موضوعی است که مقام معظم رهبری شهید، در طول دوران حضور خود، بیش از شصت یا هفتاد سخنرانی فقط درباره آن داشتهاند و همواره دعوت به وحدت کردهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان در همایش بینالمللی امام خامنهای رهبر جاویدان مقاومت که امروز در تهران برگزار شد، گفت: اولاً از همه عزیزانی که از نقاط دور و نزدیک تشریف آوردند، در این تشییع باشکوه حضور پیدا کردند و اظهار همدردی کردند، قدردانی و تشکر میکنیم. امیدوارم این حضور، آغاز وحدت و انسجام همه مسلمانان در سراسر جهان و در برابر دنیایی باشد که ظالمان و قلدران در آن تلاش میکنند مسیر خود را با ترور و کشتار ادامه دهند.
وی ادامه داد: درباره رهبر عزیز انقلاب، تصور میکنم زبان ما از توصیف ایشان قاصر است. آنچه در خیابانها دیده میشود، در نگاه و اشک مردمی که احساس خود را نشان میدهند، و نیز خشمی که آمریکا و اسرائیل نسبت به این موضوع دارند، گویاتر از همه سخنانی است که من بخواهم اینجا درباره عظمت، عزت، مدیریت و صلابت رهبر عزیزمان با شما در میان بگذارم.
رئیس جمهور تصریح کرد: اما آنچه میخواهم اینجا با شما، روحانیون عزیز، سیاستمداران و بزرگانی که حضور دارید، در میان بگذارم، در حقیقت بحث وحدت جهان اسلام است. وحدت جهان اسلام موضوعی است که مقام معظم رهبری شهید، در طول دوران حضور خود، بیش از شصت یا هفتاد سخنرانی فقط درباره آن داشتهاند و همواره دعوت به وحدت کردهاند.
پزشکیان تاکید کرد: من عبارتی را از خطبه 16 نهجالبلاغه از حضرت علی علیهالسلام درباره وحدت میخواهم خدمت شما عرض کنم و سپس آنچه را که در روند کنونی وجود دارد، بیان کنم. مسئلهای را نزد یکی از این علما یا قضات میبرند و او درباره آن بر اساس رأی خود حکمی صادر میکند. سپس همان مسئله را نزد فرد دیگری میبرند و او حکمی برخلاف حکم اول صادر میکند. آنگاه همه این قضات نزد امامی که آنان را برای قضاوت منصوب کرده جمع میشوند و او میگوید همه شما درست گفتهاید. حضرت علی علیهالسلام سپس میفرمایند: خدای آنان یکی است، پیامبرشان یکی است و کتابشان نیز یکی است. آیا خداوند آنان را به اختلاف فرمان داده و آنان اطاعت کردهاند؟ یا آنان را از اختلاف نهی کرده و ایشان نافرمانی کردهاند؟ یا خداوند دینی ناقص فرستاده و از آنان برای تکمیل آن یاری خواسته است؟ اگر ما مسلمانان همین دستور را به عنوان چراغ راه در نظر بگیریم و به کتاب خدا، به نبی خدا و به خداوند باور و اعتقاد داشته باشیم و در همان مسیر حرکت کنیم، بقیه مسائل جزئیات و فرعیات خواهد بود.
وی ادامه داد: رسول خدا هنگامی که وارد مدینه شدند، نخستین کاری که انجام دادند این بود که همه مردمی را که در آنجا جمع شده بودند در کنار یکدیگر قرار دادند. من بارها این را گفتهام؛ اوس و خزرج صدها سال با یکدیگر جنگیده بودند، همدیگر را کشته بودند و به یکدیگر غارت روا داشته بودند. اما پیامبر آنان را جمع کرد و فرمود برخیزید و با یکدیگر پیمان برادری ببندید. این نخستین اقدام رسول خدا در مدینه بود.
رئیس جمهور تصریح کرد: برادری، میان اقوام، قومیتها و جناحهایی است که با یکدیگر اختلاف داشتهاند. پیام این است که این اختلافها را کنار بگذارید و با هم برادر شوید. وقتی پیامبر به مدینه وارد میشود و سران کفر در برابر او تسلیم میشوند، در همان سخنرانی اعلام میکند که همه مسلمانان با یکدیگر برادرند، حتی همانهایی که تازه تسلیم شده بودند. به آنها میگوید شما دیگر با هم برادرید و باید در برابر کفار، ظالمان، قاتلان و متجاوزان، ید واحده باشید.
وی گفت: اگر ما همین دستور رسول خدا را اجرا کنیم، آنها دیگر این قدرت را پیدا نمیکنند که مسلمانان ما را در غزه، فلسطین، لبنان و دیگر نقاط دنیا اینگونه غارت و قتلعام کنند و جرئت چنین اقداماتی را به خود بدهند. چرا باید با یکدیگر اختلاف کنیم؟ این علما و بزرگان هستند که وقتی زاویهای ایجاد میکنند، در پایین، مردم عادی به جان هم میافتند، مسلمانان یکدیگر را میکشند و دشمن از این وضعیت سوءاستفاده میکند و ما را در برابر هم قرار میدهد.
پزشکیان با بیان اینکه گفتن از وحدت بسیار ساده است، اما عمل کردن به آن به این سادگی نیست، تصریح کرد: عمل به وحدت به این آسانی نیست که انسان در برابر نفسانیات خود کوتاه بیاید، از خواستههای شخصی خود بگذرد و به خاطر وحدت جهان اسلام، بسیاری از چیزهایی را نبینید که نباید ببینید. حضرت علی علیهالسلام در خطبه ۱۰۸ عباراتی دارند که اوضاع کنونی را برای تمام جانیان، قاتلان و فرعونیان زمان تفسیر میکند. میفرمایند: پرچم ضلالت برافراشته شده و شاخههای آن گسترش یافته است. کسی که این جریان را رهبری میکند، خارج از مسیر ملت و ایستاده بر گمراهی است و میخواهد ما و کشورهای اسلامی را به انحراف بکشاند. این همان کاری است که امروز با ما انجام میدهند.
وی ادامه داد: کاری که امروز آمریکا با عاملیت اسرائیل در منطقه انجام میدهد، دقیقاً گویای همین وضعیت است. افراد آگاه را به شهادت میرسانند، انسانهای توانمند را از میان ما برمیدارند. اگر نگاه کنید، میبینید اسرائیل در منطقه چه کسانی را هدف قرار میدهد و به شهادت میرساند؛ عمدتاً نخبگان را. آنها تصمیم گرفتهاند با ابزار و قدرتی که در اختیار دارند، این چهرهها را در غزه، لبنان، سوریه، عراق، ایران و هر کشوری که بتوانند حذف کنند. آیا عامل بیثباتی در این منطقه ما هستیم یا آن غده سرطانی که آنجا ایجاد کردهاند و دنیای مدعی تمدن از آن حمایت میکند؟
رئیس جمهور گفت: آمریکا و متحدانش با تجهیز همه جانبه رژیم صهیونیستی، عملاً بستری را فراهم کردهاند تا این رژیم بتواند با فراغ بال به ترور علما، دانشمندان و نخبگان کشورهای اسلامی بپردازد و پس از ارتکاب این جنایات، با وارونهسازی واقعیت، برچسب تروریسم را به مسلمانان نسبت دهد. همزمان با این سیاست جنایتکارانه، آنها با دامن زدن به اختلافات داخلی و ایجاد شکاف در جامعه اسلامی، تلاش میکنند تا انسجام جوامع ما را از درون متلاشی کنند. آنچه ما باید در این شرایط حساس در نظر داشته باشیم، این است که وحدت و انسجام باید در ساحت عمل پیاده شود، نه اینکه تنها به شعار و گفتار محدود بماند. متأسفانه ما در حالی از وحدت سخن میگوییم که گاه با تخطئه طرف مقابل و افزایش شکافهای اجتماعی، عملاً مسیر تفرقه را هموار میکنیم؛ ریشه اصلی این معضل، «منیت» و خودمحوری است که اجازه نمیدهد مسلمانان به حقیقت «امت واحده» دست یابند.
وی گفت: ما که روزانه در نماز خود «صراط مستقیم» را طلب میکنیم و از درگاه الهی خواستار دوری از دشمنی هستیم، نباید در عرصه عمل به نام دین و خداوند، بذر دشمنی بکاریم. دشمنان دقیقاً از همین نقطه ضعف بهرهبرداری میکنند، زیرا خواهان آنند که ما مسلمانان به جای تمرکز بر دشمن اصلی، به جنگ داخلی مشغول شویم. به برکت راهبریهای امام راحل و مقام معظم رهبری، امروز صدای وحدت، عزت و سربلندی در میان جوامع و ادیان رساتر از همیشه است و ما مسلمانان در برابر ظلم و قلدری سر تسلیم فرود نخواهیم آورد.
پزشکیان گفت: من با تمام وجود باور دارم که اگر مسلمانان به «ید واحده» تبدیل شوند و با کنار گذاشتن اختلافات جزئی، بر محور کتاب خدا و سیره نبی مکرم اسلام حرکت کنند، هیچ قدرتی جرئت نخواهد کرد مسلمانان را در منطقه به راحتی قتلعام کرده و زندگی آنان را نابود کند. پرسش اساسی این است که چرا رژیم صهیونیستی بدون هیچ واهمهای آشکارا تهدید به ترور میکند؟ حقیقت این است که نهادهای بینالمللی و مدعیان حقوق بشر، اگر در ظاهر سکوت کرده یا سخنانی کلی میگویند، در پشت پرده این رژیم را تجهیز کرده و از جنایات آن پشتیبانی میکنند. رژیم صهیونیستی در حالی به کشورهای مختلف منطقه حمله میکند.
وی ادامه داد: اکنون مسئولیت سنگینی بر دوش بزرگان، سیاستمداران، آگاهان و دانشمندان قرار دارد تا با عبور از منیتها، وحدت را در سطوح داخلی، میان کشورهای اسلامی و حتی میان پیروان ادیان الهی مستحکم کنند. حقیقتِ «اللّهُ رَبّی وَ رَبُّکُم» که پیام مشترک انبیای الهی و حضرت عیسی (ع) در قرآن است، به ما میآموزد که تنها در برابر پروردگار سر تعظیم فرود آوریم. راه رستگاری در همین اصل نهفته است. ادیان الهی در برابر هیچ قدرتی غیر از خداوند سر خم نخواهند کرد، چرا که تمام عزت، رحمت و علم مطلق در نزد اوست.
رئیس جمهور گفت: خداوند مظهر تمامی کمالات و خوبیهایی است که بشر در جستوجوی آن است و قبلهگاه مشترک تمامی ادیان الهی به شمار میرود. در باب شهادت مظلومانه رهبر عزیزمان و خانوادهشان، باید تأکید کنم که این رویداد، درسی زنده و گویاست. من پیشتر اعلام کردهام و مجدداً تأکید میکنم که من با رهبری وداع نکرده ام و نخواهم کرد، چرا که ایشان در دل و ذهن ما همواره زنده هستند. ما موظفیم راه آنان را با قوت ادامه دهیم و پیامشان را زنده نگه داریم؛ چرا که این پیام و مسیر، تنها راه نجات کسانی است که به دین خدا باور دارند، تشنه عدالت، حق و انصاف هستند و انسانیت را ارج مینهند، نه آنان که چهرهای فریبنده از خود ساخته و به دروغ دم از فضیلت میزنند.
وی ادامه داد: امروز، فرزند خلف مقام معظم رهبری، سکان هدایت جامعه را بر عهده گرفته است؛ بار سنگینی که بر دوش ایشان قرار دارد. ما با تمام وجود در جهت تبیین و تحقق اهداف و نیات ایشان گام برخواهیم داشت و به حول و قوه الهی، تمام تلاش خود را برای تقویت وحدت و انسجام میان آحاد جامعه، کشورهای اسلامی و تمامی پیروان مذاهب و عقاید به کار خواهیم بست. دستیابی به آن مدینه فاضلهای که آرمان همه ماست، تنها در سایه پیادهسازی عدالت و حق در جامعه میسر است؛ همان حقی که بشر همواره تشنه برپایی آن بوده و ما نیز موظف به ایجاد و اجرای آن هستیم.
پزشکیان گفت: در مقابل، دشمنان این مرز و بوم، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، با هدف ضربه زدن به جوامع اسلامی، ترور نخبگان و دانشمندان را در دستور کار خود قرار دادهاند و حتی به مدارس و کودکان بیگناه نیز رحم نمیکنند. اما با کمال قساوت و وقاحت، مدعی تمدن و انسانیت نیز هستند. ما مسئولین، سیاستمداران و بزرگان جامعه، رسالت سنگینی برای تبیین و اجرایی کردن این آرمانها بر عهده داریم و باید هوشیار باشیم که از ایجاد هرگونه زاویه میان اقوام، مذاهب و باورها پرهیز کنیم.
وی گفت: خداوند باید اصل و محور تمامی تصمیمات ما باشد، چرا که شکافهای کوچک، اگر مدیریت نشوند، به اختلافات عمیق بدل خواهند شد. تصور درگیری میان مسلمانان، فاجعهای است که حتی به ذهن نیز نمیآید. پیامبر اکرم (ص) در سخنرانی تاریخی خود در مکه، خطاب به مسلمانان فرمودند: «همانطور که این شهر، شهر حرام است و این ماه، ماه حرام است، خون و جان مسلمانان نیز بر شما حرام است.» این پیام صریح نبوی است که هیچ مسلمانی حق ندارد به مسلمان دیگر تعدی کند. فاجعه کنونی این است که دشمنان با اجرای نقشههای تفرقهافکنانه خود، مسلمانان را به جان هم میاندازند و ما باید با درک عمیق از این توطئهها، اجازه ندهیم مسیر وحدت مخدوش شود.
وی گفت: حضرت علی فرمود: فتنه و دشمنان، شما را با پیمانه خود میسنجند و با تمام قدرت به شما یورش میآورند. منطق آنان این است که اگر در چارچوب و پیمانهای که برایتان تعیین کردهاند جای بگیرید و تسلیم شوید، شما را میپذیرند؛ اما اگر در پیمانه و مدار آنان قرار نگیرید، با تمام توان تلاش میکنند شما را در هم بکوبند و نابود کنند. آنها ما را در برابر این دوگانه قرار دادهاند که یا تسلیم خواستههایشان شویم یا در رصد ترور و شهادت به دست آنان قرار بگیریم.
رئیس جمهور گفت: با این حال، من عمیقاً باور دارم که اگر مسلمانان سراسر جهان در کنار هم بپا خیزند و برای خدا قیام کنند، دشمنان هیچ کاری از پیش نخواهند برد. آنها مگر چند نفر از ما، نخبگان یا رهبران ما را میتوانند به شهادت برسانند؟ جامعه اسلامی اقیانوسی پهناور از انسانهای بیدار است که با شهادت هر فرد، نیروهای جدیدی بپا خواهند خواست و این مسیر را با عزت، اقتدار و صلابت بیشتر ادامه خواهند داد. به امید فرا رسیدن روزی که انسجام واقعی امت اسلامی محقق شود.