سرپرست وزارت دفاع با وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی دیدار کرد
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی که به عنوان نماینده ویژه دولت این کشور برای حضور در مراسم وداع و تشییع قائد شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سردار سید مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در دیدار با محمد بن سبو، وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی، ضمن قدردانی از حضور وی و هیأت همراه در مراسم وداع با قائد شهید انقلاب اسلامی، حضور مقامات مالزی در این مراسم را نشانه پیوندهای عمیق دو ملت و روابط برادرانه تهران و کوالالامپور دانست.
وی با اشاره به جایگاه مالزی در جهان اسلام و شرق آسیا، اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره نگاه ویژهای به توسعه روابط با مالزی داشتند و بر تعمیق مناسبات دو کشور در راستای تقویت امت اسلامی تأکید میکردند.
سرپرست وزارت دفاع با اشاره به تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: در این تجاوز، علاوه بر شهادت رهبر انقلاب، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و شهروندان بیگناه، مراکز غیرنظامی، بیمارستانها، دانشگاهها، مدارس، زیرساختهای صنعتی و حتی آثار تاریخی کشور هدف حمله قرار گرفت، اما ملت ایران با اتکا به نیروهای مسلح و هدایت هوشمندانه رهبری جدید، از تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و دشمن را با شکست مواجه ساخت.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با وجود بیاعتمادی به آمریکا، به درخواست کشورهای دوست منطقه برای حفظ ثبات و امنیت، تفاهمنامه آتشبس را امضا کرد، اما در صورت هرگونه نقض تعهدات، پاسخ لازم و قاطع را در دستور کار خواهد داشت.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده همکاری میان ایران و مالزی گفت: روابط دو کشور در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و پارلمانی در مسیر توسعه قرار دارد و اراده جمهوری اسلامی ایران بر تعمیق این مناسبات است.
سرپرست وزارت دفاع با اشاره به سابقه پیشین تصدی مسئولیت وزارت دفاع مالزی توسط آقای محمد بن سبو افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای گسترش همکاریهای دفاعی و فناورانه با مالزی قائل نیست و آماده انتقال دانش فنی، توسعه تجهیزات و ایجاد زیرساختهای مشترک است.
وی همچنین خواستار ابلاغ دعوت از وزیر دفاع مالزی جهت سفر به تهران شد و ابراز امیدواری کرد این سفر، زمینهساز فصل جدیدی از همکاریهای دفاعی و نظامی میان دو کشور باشد.
محمد بن سبو، وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی، در این دیدار، شهادت قائد شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان نیروهای مسلح و مردم مظلوم و بیگناه ایران را تسلیت گفت.
وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی افزود: گرچه دشمنان تصور میکردند ظرف چند روز پس از شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی، نظام جمهوری اسلامی ایران را سرنگون خواهند کرد، اما نیروهای مسلح و مردم ایران تمامی محاسبات آنان را بر هم زدند و جهان را متحیر ساختند.
وی تأکید کرد: مقاومت ایران اسلامی مایه افتخار جهان اسلام است و ایران با این ایستادگی در مقابل صهیونیسم جهانی، پایان یکجانبهگرایی را به نمایش گذاشت.
وزیر مالزیایی اظهار داشت: شما پرچم اسلام را برافراشته نگه داشتید و بدانید که نگاه جهان به ایران پس از این جنگ تغییر کرده است؛ دستاوردی که حاصل جانفشانی و مجاهدت رهبر شهید، آیتالله خامنهای، و ملت بزرگ ایران است.
وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی در پایان، با اشاره به سوابق همکاریهای دو کشور، بر تداوم روابط دوجانبه و پیگیری اجرای توافقات پیشین میان تهران و کوالالامپور تأکید کرد.