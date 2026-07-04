مردم با حضور میلیونی خود در مراسم وداع با رهبر شهید حماسه آفریدند

وی افزود: ارتش افتخار دارد که با به کارگیری تمامی امکاناتی که در تهران دارد در جهت خدمت رسانی به زائران رهبر شهید در مراسم وداع و تشییع پای کار بیاید و بتواند به زائران خدمات رسانی کند؛ البته توفیق بزرگی است برای هر کسی که بتواند در چنین برنامه بزرگی به زائران خدمتی ارائه دهد.

رئیس ستاد ارتش عنوان کرد: ارتش با راه اندازی زائرشهرها در جاهای مختلف تهران، امکانات بهداشتی، درمانی و خدماتی خوبی برای زائرین پیش بینی کرده است و خدمات ارزشمندی را به زائرین ارائه می‌دهد. امروز توفیق پیدا کردیم از نحوه خدمات رسانی خادمین مراسم وداع با قائد شهید امت در ارتش بازدید داشته باشیم تااگر کمبودی وجود دارد نسبت به رفع آنها اشکال اقدام کنیم. الحمدالله با حضور مسئولانی که در صحنه هستند، لحظه به لحظه همه اقدامات رصد می‌شود و هرگونه مشکل و کمبودی وجود داشته باشد، برطرف می‌کنند.

دریادار سیاری گفت: این اقدامات و خدمات تا پایان روز سه شنبه الی چهارشنبه ادامه خواهد داشت و این افتخاری است برای ارتش ولایتمدار و مقتدر جمهوری اسلامی ایران که بتواند خدمات لازم را به زائرین قائد شهید امت ارائه دهد.

وی همچنین با اشاره به اتحاد و انسجام بالای مردم و نیروهای مسلح، تصریح کرد: این اتحاد و انسجامی که امروز بین نیروهای مسلح و مردم برقرار است به خاطر این است که همه ما تلاش می‌کنیم در خط ولایت حرکت کنیم چون ولایت محور اصلی ماست و ما پیرو این خطی هستیم که ادامه دادیم و حرکت کردیم تا به اینجا رسیدیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش اظهار کرد: ما باید با قدرت همین خط اتحاد، انسجام و همدلی را ادامه دهیم چون که این خط دشمن شکن است؛ از اول پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز هر کجا اتحاد، انسجام و وحدت داشتیم پیروز میدان بودیم و امروز هم الحمدالله به برکت خون رهبر شهیدمان این اتحاد و انسجام وجود دارد و همین خط هم ادامه پیدا خواهد کرد.

دریادار سیاری با بیان اینکه «امروز روز وداع با رهبر شهیدمان است و شاهد حجم گسترده و میلیونی ملت قهرمان و ولایتمدار ایران هستیم که مثل همیشه حماسه آفریدند»، عنوان کرد: این حضور گسترده در خیابان‌های اطراف مصلی برای خیلی‌ها تعجب آور است که در چنین گرما و آب و هوایی این حجم از مردم در صحنه حضور دارند.