بازدید میدانی معاون اول رئیسجمهور از مراکز اسکان و درمان زائران مراسم تشییع رهبر شهید
معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب با حضور در مراکز اسکان، مواکب و ایستگاههای درمانی، روند خدماترسانی به زائران را بررسی و بر ارتقای خدمات رفاهی و درمانی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا عارف، رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، با حضور در مراکز اسکان و درمانگاههای ویژه زائران، از روند خدماترسانی و آمادگی این مراکز بازدید کرد.
در این بازدید، علیاکبر پورجمشیدیان، دبیر ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب و محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، معاون اول رئیسجمهور را همراهی کردند.
عارف ضمن بازدید از حسینیهها، مواکب و ایستگاههای خدمات درمانی در تهران، در جریان آخرین اقدامات انجامشده برای خدمترسانی به زائران قرار گرفت و دستورات لازم را برای ارتقای خدمات رفاهی، درمانی و تسریع در رفع نیازهای موجود صادر کرد.
رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در جریان این بازدیدها با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین وداع و تشییع، گفت: ملت وفادار و عزادار ایران، خود را از اقصی نقاط کشور برای آخرین دیدار، به مصلی امام خمینی رساندهاند.
وی افزود: تهران با همه ظرفیت، پذیرای مهمانان قائد شهید است و همه دستگاههای اجرایی، نیروهای مردمی و خادمان مراسم با تمام توان برای خدمترسانی به زائران در حال فعالیت هستند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین در دیدار و گفتوگو با جمعی از زائران، از نزدیک در جریان دغدغهها، مسائل و نیازهای آنان قرار گرفت و بر ضرورت تأمین خدمات مطلوب و ایجاد شرایط مناسب برای حضور زائران در مراسم تأکید کرد.
عارف در پایان اظهار کرد: پیر و جوان، زن و مرد و کوچک و بزرگِ ایران اسلامی، انشاءالله بدرقهای تاریخی برای امام شهید خود رقم خواهند زد.