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سردار حسن‌زاده اعلام کرد

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به‌صورت زمینی انجام می‌شود

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به‌صورت زمینی انجام می‌شود
کد خبر : 1808674
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فرمانده قرارگاه برگزاری وداع و تشییع رهبر شهید در تهران اظهار کرد: پیش از این زمان اقامه نماز از ساعت ۶ صبح اعلام شده بود اما اکنون باتوجه به تقاضاها حدود ساعت ۸ صبح نماز اقامه خواهد شد و مردم فرصت بیشتری دارند تا در برپایی این نماز مشارکت کنند.

به گزارش ایلنا، سردار حسن حسن‌زاده در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه از مهمترین بخش‌های مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در تهران، اقامه نماز بر پیکر ایشان است، اظهار کرد: این نماز تاریخی و باشکوه خواهد شد و باتوجه به تقاضاهای مکرر و فراوان سوگواران امام شهید که از ما می‌خواهند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بتوانند از نقاط مختلف کشور در اقامه این نماز حاضر شوند، مقداری تاخیر در برپایی نماز در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: پیش از این اعلام کرده بودیم که زمان اقامه نماز از ساعت ۶ صبح خواهد بود اما اکنون باتوجه به تقاضاها حدود ساعت ۸ صبح اقامه خواهد شد و مردم فرصت بیشتری دارند تا در برپایی این نماز مشارکت کنند.

فرمانده قرارگاه برگزاری وداع و تشییع رهبر شهید در تهران همچنین با تاکید بر اینکه مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب تا ساعت ۲۰ یکشنبه ۱۴ تیر پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: مکلفیم رأس ساعت ۲۰ یکشنبه پیکرهای مطهر را به نقطه‌ای منتقل کنیم تا برای مراسم تشییع آماده شوند اما مراسم در مصلی تداوم خواهد داشت. از آنجا که قطعاً تشییع پیکر مطهر امام شهید و خانواده عزیز ایشان به‌صورت زمینی و با خودروهای مخصوص انجام می‌شود، نیازمند آماده‌سازی است.

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