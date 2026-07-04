به گزارش ایلنا، سردار حسن حسن‌زاده در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه از مهمترین بخش‌های مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در تهران، اقامه نماز بر پیکر ایشان است، اظهار کرد: این نماز تاریخی و باشکوه خواهد شد و باتوجه به تقاضاهای مکرر و فراوان سوگواران امام شهید که از ما می‌خواهند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بتوانند از نقاط مختلف کشور در اقامه این نماز حاضر شوند، مقداری تاخیر در برپایی نماز در نظر گرفته شده است.