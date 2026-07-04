مسئول واحد رفاه زائر حرم حضرت معصومه(س) خبر داد؛
برپایی ایستگاههای صلواتی حرم بانوی کرامت برای میزبانی از زائران
مسئول واحد رفاه زائر حرم مطهر بانوی کرامت از استقرار چندیدن موکب در داخل و محیط پیرامون حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) جهت پذیرایی از زائران و حاضران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم خبر داد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا قربان رعیت با اشاره به حضور پرشور زائران در حرم مطهر در ایام تشییع رهبر شهید از استقرار چندین موکب در داخل صحنهای حرم مطهر خبر داد و گفت: این موکبها با توجه به گرمای هوای شهر قم، اقدام به توزیع آب معدنی، شربت و میان وعده خواهند کرد.
مسئول واحد رفاه زائر حرم بانوی کرامت ادامه داد: علاوه بر موکبهای داخل حرم مطهر در پنج نقطه از محیط پیرامونی حرم بانوی کرامت نیز ایستگاههای توزیع آب معدنی و میان وعده و نوشیدنی خنک به مدت یک هفته مستقر خواهند شد.
قربان رعیت کرد: نانوایی فاطمی نیز از روز پنجشنبه ۱۱ تیر به مدت یک هفته بر اساس نیاز، اقدام به پخت و توزیع نان رایگان فاطمی میان زائران، مواکب داخل حرم مطهر و همچنین چایخانهها و مواکب مستقر در محیط پیرامونی حرم بانوی کرامت کرده است.
وی افزود: استقرار اورژانس اجتماعی، اکیپهای متعدد فوریتهای پزشکی، استقرار اکیپهای نیروهای خدماتی شهرداری جهت نظافت خیابانهای اطراف حرم مطهر و جمع آوری و انتقال پسماند، استقرار تانکرهای شستشو توسط شهرداری از دیگر خدماتی است که در این ایام انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی حرم حضرت معصومه (س)، قربان رعیت در ادامه یادآور شد: فراخوان نیروهای اداره خدمات حرم بانوی کرامت به صورت ویژه و فوق العاده انجام شده و این اداره با تمام ظرفیت به مدت یک هفته در تمامی صحنها و مبادی ورودی حرم بانوی کرامت خدمت رسانی خواهد داشت.