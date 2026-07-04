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آیت‌الله جوادی آملی در قم بر پیکر رهبر شهید نماز می‌خواند

آیت‌الله جوادی آملی در قم بر پیکر رهبر شهید نماز می‌خواند
کد خبر : 1808664
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​کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در قم: آیت‌الله جوادی آملی در قم بر پیکر قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای حسینی نماز می‌خواند.

به گزارش ایلنا، کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در قم اعلام کرد: مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، روز سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۵ صبح با اقامه نماز بر پیکر مطهر توسط آیت‌الله عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید در مسجد مقدس جمکران آغاز خواهد شد.

پس از اقامه نماز، آیین تشییع به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود و مردم قم و زائران از سراسر کشور در این مراسم حضور خواهند یافت.

 

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