به گزارش ایلنا، کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در قم اعلام کرد: مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، روز سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۵ صبح با اقامه نماز بر پیکر مطهر توسط آیت‌الله عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید در مسجد مقدس جمکران آغاز خواهد شد.