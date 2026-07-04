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برپایی موکب سازمان بازرسی برای تکریم زائران در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی

برپایی موکب سازمان بازرسی برای تکریم زائران در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی
کد خبر : 1808661
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موکب سازمان بازرسی به منظور ادای احترام و خدمت‌رسانی به عزاداران و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع با رهبر شهید امت برپا شد.

به گزارش ایلنا به منظور ادای احترام و خدمت‌رسانی به عزاداران و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع با قائد شهید امت، موکب سازمان بازرسی در مسیر برگزاری این مراسم برپا شد.

این موکب در تاریخ‌های ۱۳ و ۱۴ تیرماه، به‌صورت شبانه‌روزی در نشانی خیابان شهید بهشتی، ابتدای خیابان مفتح شمالی، روبروی کوچه چهاردهم مستقر شده است.

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