برپایی موکب سازمان بازرسی برای تکریم زائران در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی
کد خبر : 1808661
موکب سازمان بازرسی به منظور ادای احترام و خدمترسانی به عزاداران و شرکتکنندگان در مراسم وداع با رهبر شهید امت برپا شد.
به گزارش ایلنا به منظور ادای احترام و خدمترسانی به عزاداران و شرکتکنندگان در مراسم وداع با قائد شهید امت، موکب سازمان بازرسی در مسیر برگزاری این مراسم برپا شد.
این موکب در تاریخهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه، بهصورت شبانهروزی در نشانی خیابان شهید بهشتی، ابتدای خیابان مفتح شمالی، روبروی کوچه چهاردهم مستقر شده است.