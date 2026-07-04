برپایی موکب سازمان بازرسی برای تکریم زائران در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا به منظور ادای احترام و خدمت‌رسانی به عزاداران و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع با قائد شهید امت، موکب سازمان بازرسی در مسیر برگزاری این مراسم برپا شد.