به گزارش ایلنا،، کاظم جلالی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

‌ای علمدار سحر برخیز و پرچم را بگیر،‌آسمان یک بغض بی‌ماه است بعد از رفتنت... ‌امروز خون مطهر رهبر شهید، رستاخیزی عظیم در عقلانیت انقلابی آفریده است. ایران مقتدر با پاسداری از این میراث درخشان، همچنان شجاع، تمدن‌ساز و بی‌بدیل در هندسه نوین قدرت جهانی می‌درخشد. راه ایستادگی و اقتدار با صلابت ادامه دارد؛ این پرچم هرگز بر زمین نخواهد افتاد.

انتهای پیام/