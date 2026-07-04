خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیکزاد:

حفظ توان دفاعی و پیشرفت‌های راهبردی کشور را مدیون رهبر شهید هستیم

حفظ توان دفاعی و پیشرفت‌های راهبردی کشور را مدیون رهبر شهید هستیم
کد خبر : 1808656
لینک کوتاه کپی شد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح ابعاد شخصیتی و مدیریتی رهبر شهید انقلاب، ایشان را شخصیتی بی‌بدیل در عرصه‌های علمی، دینی، سیاسی و مدیریتی توصیف کرد و گفت که توان دفاعی، پیشرفت‌های راهبردی کشور و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان، مرهون هدایت‌ها و حمایت‌های رهبر شهید است.

به گزارش ایلنا، علی نیکزاد در حاشیه مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در جمع خبرنگاران، گفت: در علوم سیاسی آقای ما یک فرد جامع الشرایط و مجتهد عالم بود و برخی از علمای بزرگ شاگرد ایشان بودند. در حوزه ادبیات ایشان صاحب نظر بود، ایشان در کشورداری، انس با قرآن، عبادت، اخلاق و عرفان بی بدیل و بی نظیر بودند.

وی افزود: همه شیاطین دنیا جمع می شدند، توطئه می کردند و نفاق می کردند، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی یک ساعته خود بدون هیچ‌گونه تپق زدن و خورد آب نوشیدنی همه توطئه ها را نقش برآب می‌کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجاهدت ایشان بی بدیل و بی نظیر بود، گفت: دشمنان اگر یک لکه خاکستری و نه سیاه در زندگی رهبری ما پیدا کردند، ما تسلیم می شویم. خیلی ها هنوز قبول ندارند رهبر در منزلش و به همراه ۴ تن از اعضای خانواده اش به شهادت رسیده است؛ خیلی ها فکر می‌کردند آقا در جایی خاص و در ۷۰ متری زیر زمین است و به کارها رسیدگی نمی شود.

وی با بیان اینکه امروز پشتیبانی دفاعی و تسلیحاتی و نظامی را مدیون رهبر شهید هستیم، گفت: چه کسی به شهید طهرانی مقدم برای مهندسی معکوس موشک میدان داد و پشتیبانی کرد؟ چه کسی در عرصه موشکی، دانش و علم، فناوری و اقتصادی کشور و مسئولین و کشور را راهوری کرد؟ مطبوعاتی ها می‌دانند وقتی می‌گفتند فلان مورد از صندوق آرا بیرون آمده است، چه کسی پای رای مردم ایستاد؟

نیکزاد با تاکید بر اینکه هیچ رهبری قابل مقایسه با رهبر شهید ما نیست، عنوان کرد: ما چون در دل قله بودیم، عظمت قله را متوجه نمی‌شویم و به مرور زمان متوجه خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند ما یتیم شده ایم، اما خداوند ما را رها نکرده است و در حال حاضر رهبری داریم که بیست سال در کنار کار خودسازی، تحصیل، تدریس و ...در قم، از فرمایشات آقای شهید نیز پیروی کرده است. خداوند یک نعمت عظمایی را از ما گرفت اما ما را رها نکرد و عزیز دیگری را به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی داریم.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی