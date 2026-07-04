حضرتی:
حفظ وحدت ملی مهمترین سرمایه ایران برای عبور از شرایط کنونی است/رهبر انقلاب عزت و استقلال را به ملت ایران بازگرداند
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت:حفظ وحدت ملی را مهمترین نیاز امروز ایران دانست و تأکید کرد که در شرایط کنونی، هرگونه دامن زدن به شکاف و دوقطبی، سرمایه ملی را تضعیف کرده و مسئولیتی تاریخی برای عاملان آن به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی با مرور مقاطع مختلف زندگی رهبر انقلاب، اظهار کرد: ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از مبارزان شناختهشده علیه رژیم پهلوی بودند و پس از انقلاب نیز در کنار امام خمینی(ره) در شکلگیری ساختارهای نظام و هدایت جریان انقلاب نقشآفرینی کردند.
وی با اشاره به مسئولیتهای مختلف رهبر انقلاب، از جمله امامت جمعه تهران، حضور در شورای عالی دفاع و نقشآفرینی در دوران دفاع مقدس، افزود: ایشان علاوه بر حضور در عرصه تصمیمگیری، در جبهههای جنگ نیز در کنار رزمندگان حاضر میشدند و با تبیین ضرورت مقاومت و دفاع از کشور، در تقویت روحیه عمومی و هدایت افکار عمومی نقش مؤثری داشتند.
حضرتی با اشاره به شناخت رهبر انقلاب از تاریخ ایران، جریانهای سیاسی و تحولات منطقه، گفت: به باور ایشان، انقلاب اسلامی روند تحقیر تاریخی ملت ایران را متوقف کرد و عزت و استقلال را به کشور بازگرداند.
وی افزود که رهبر انقلاب همواره بر ایستادگی در برابر تهدیدهای خارجی تأکید داشتند و علاوه بر عمل به این باور، توانایی تبیین مفاهیم مقاومت و دفاع از کشور را برای مردم داشتند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: ملت ایران با وجود اندوه ناشی از شهادت رهبر انقلاب، همچنان باید مسیر دفاع از منافع ملی را با هوشیاری ادامه دهد و اجازه ندهد احساسات، جامعه را از اهداف اصلی دور کند.
وی حفظ وحدت ملی را مهمترین نیاز امروز کشور دانست و تأکید کرد: هر فرد یا جریانی که به ایجاد شکاف و دوقطبی در جامعه دامن بزند، در برابر تاریخ مسئول خواهد بود. به گفته حضرتی، دشمن رفتار ملت ایران را با دقت دنبال میکند و حفظ همبستگی ملی، مهمترین سرمایه کشور برای عبور از شرایط کنونی است.
حضرتی در پایان با اشاره به سیره رهبر انقلاب در عرصه مدیریت و فرهنگ سیاسی، گفت: ایشان همواره شنیدن دیدگاههای مختلف را میپذیرفتند، اما در موضوعات مرتبط با اصول، منافع ملی و مبانی انقلاب بر حفظ خطوط قرمز تأکید داشتند. وی همچنین شناخت صحیح از فرهنگ و پیشینه تاریخی ملت ایران را از مهمترین عوامل پایداری کشور در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی عنوان کرد.