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پزشکیان:

پرچمی که قائد شهید برای برافراشته ماندنش مجاهدت کرد بر زمین نخواهد ماند

پرچمی که قائد شهید برای برافراشته ماندنش مجاهدت کرد بر زمین نخواهد ماند
کد خبر : 1808639
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رئیس‌جمهور با اشاره به اندوه ملت ایران از شهادت قائد شهید، تأکید کرد که ملت بزرگ ایران با اراده‌ای استوار اجازه نخواهد داد پرچمی که او برای برافراشته ماندنش مجاهدت کرد بر زمین بماند و راه عزت و مقاومت را ادامه خواهد داد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

 ملت بزرگ ایران با قلب‌هایی مالامال از اندوه و اراده‌هایی آکنده از امید، ثابت خواهند کرد پرچمی که قائد شهید برای برافراشته ماندنش مجاهدت کرد بر زمین نخواهد ماند. وَنُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِینَ.

 

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